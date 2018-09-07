Сушилки для рук оказались смертельно опасны [ Редактировать ]
Ученые из Франции, Италии и Великобритании провели ряд исследований, которые доказывают смертельную опасность сушилок для рук. Об этом сообщаетMedicalXpress.
Международная группа исследователей утверждает, что сушилки могут быть причиной распространения смертоносных микроорганизмов. Особенно острой проблема является в уборных, размещенных в больницах.
Специалисты изучили распространение микробов в туалетах больниц во Франции, Италии и Великобритании на протяжении трех месяцев. Ученые обращали внимание на уровни бактериального загрязнения в помещениях с сушилками и другими способами вымыть и высушить руки.
Пробы брались с воздуха, стен, пола и предметов, размещенных в комнате. Оказалось, что в туалетах с сушилками распространение бактерий, в том числе таких штаммов, как золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии значительно выше. Потоки воздуха разносят оставшиеся на руках бактерии на большие расстояния.
Ранее мы сообщали, что популярное обезболивающее оказалось смертельно опасным.
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