За первые семь месяцев 2018 года огромная задолженность по зарплатам перед украинцами выросла еще на 365,2 млн гривен и теперь составляет 2 млрд 733,6 млн – это худший показатель с начала 2002 года. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин. По его словам, нынешняя власть лишь имитирует деятельность по выплате долгов украинцам, на самом деле только усугубляя ее.

"Несмотря на то, что ликвидация задолженности по зарплатам была объявлена правительством одним из основных приоритетов своей работы в нынешнем году, долги продолжают нарастать. За семь месяцев – на 365,2 миллиона. К 1 августа общая сумма, заработанная украинцами и невыплаченная им, уже составила 2,73 миллиарда гривен. Это наихудший показатель не только последнего десятилетия – такой задолженности не было с начала 2002 года. Проблема не в том, что нет денег, проблема в приоритетах нынешней власти: ставя на первое место финансирование силовых структур, нынешние чиновники игнорируют потребности промышленности, здравоохранения и образования", – заявил Сергей Левочкин.

Политик привел данные о том, что 79,4% всей задолженности сконцентрировано в промышленности, прежде всего, в перерабатывающей промышленности – 1310,9 млн грн – и добывающей – 562,1 млн. Причем речь идет, прежде всего, об областях Юго-Востока страны, на которые приходится более 75% долгов по зарплатам.

Сергей Левочкин напомнил, что Оппозиционный блок системно занимается контролем погашения задолженности, и он лично неоднократно направлял правительству запросы и предложения для предотвращения катастрофических масштабов проблемы: "Более чем полмиллиарда гривен должны шахтерам. Эта задолженность могла быть уже выплачена, так как "Оппозиционный блок" в июле заставил парламент проголосовать за закон о выделении на поддержку угольной отрасли 1,4 миллиарда гривен. Но из-за проволочек по вине нынешних чиновников закон вступил в силу только в конце августа, и даже действующий документ до сих пор не реализован", – рассказал он.

По словам народного депутата, аналогичная ситуация сложилась с образованием и здравоохранением. Эти две отрасли стали абсолютными лидерами по темпам роста задолженности с начала года. За первые 7 месяцев 2018 года долги по зарплате в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи выросли на 85%, по системе образования – почти в 2,4 раза.

"Принимая "реформы" образования и медицины, власть обещала учителям и врачам рост зарплат в разы: до 18 тысяч гривен в медицине и до 7-8 тысяч гривен в образовании. Но они не получают даже нынешних зарплат. "Оппозиционный блок" убежден, что такую политику необходимо менять – вместе с теми, кто ее проводит", – заявил народный депутат.

По мнению Сергея Левочкина, выплата задолженности по заработной плате должна быть приоритетом правительства и требует системных шагов. "Однако еще важнее создавать условия, при которых все зарплаты и соцвыплаты не только платятся вовремя, но и регулярно повышаются. "Оппозиционный блок" объединяет людей, которые разделяют именно такой подход", – резюмировал политик.