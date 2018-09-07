Почетный президент ФФУ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис скептически отозвался о надписи "Слава Украине" на новой форме сборной Украины по футболу, сообщают "Комментарии".

Напомним, 4 сентября была презентована новая форма сборной, где на обратной стороне всех футболок красуется лозунг: "Слава Украине!"

По мнению Григория Суркиса, Федерация футбола и национальная сборная должны руководствоваться спортивными принципами, а не интересами политиков. Тем более, что к некоторым лозунгам общество относится неоднозначно. Размещение этой фразы на футбольной форме – попытка отвлечь болельщиков от реальных действий (и часто бездействия) функционеров ФФУ.

"Не нужно зарабатывать себе баллы на псевдопатриотизме", - заявил Суркис.

Вице-президент УЕФА напомнил, как непросто ему было добиться решения по проведению финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве, и как он сообщил нынешнему президенту ФФУ Андрею Павелко новость о том, что мероприятие таки состоится у нас.

"Было много счастья, радости, и все приветствовали это. Но у меня такое впечатление, что у господина Павелко к получению этого финала имеют отношение даже его уборщицы, а господин Суркис, к сожалению, не имеет возможности быть приглашенным на такое событие, которое организует ФФУ. Не важно, любят меня или нет, но есть какой-то принцип корпоративной этики", – отметил Суркис.

Таким образом, считает экс-глава ФФУ, Андрей Павелко "спекулирует общественным мнением и приписывает себе чужие победы", не уделяя достаточно внимания победам реальным.