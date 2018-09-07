Известный британский модный дом Burberry намерен отказаться от использования натурального меха. Один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" также откажется от практики уничтожения непроданных товаров, пишет BBC.

В июле стало известно, что в прошлом году компания уничтожила продукцию на сумму 28 миллионов фунтов стерлингов ($36,2 млн). Руководство пошло на такой шаг из-за опасений, что непроданные товары могут быть украдены проданы по цене ниже рыночной. Эта информация вызвала шквал критики среди защитников окружающей среды.

Теперь же представители заявляют, что компания начала перешивать, перерабатывать или отдавать на благотворительность непроданные товары. Руководство отметило, что в будущем планирует развивать эту практику. Кроме того, в преддверии премьерного показа коллекции дизайнера Риккардо Тиши для Burberry, было принято решение еще и заменить натуральный мех искусственным.

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