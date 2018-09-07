Бег увеличивает рост человека - Супрун [ Редактировать ]
Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что занятие бегом увеличивает рост человека за счет гипертрофии поясничных межпозвоночных дисков.
"С помощью МРТ было показано, что поясничные межпозвоночные диски у людей, занимающихся бегом, выглядят лучше: имеют большую высоту (гипертрофия), содержат больше воды и гликозоаминогликанов - одной из основных веществ в структуре межпозвоночных дисков", - объясняет Супрун в Facebook.
Как известно, гипертрофия - это увеличение какого-либо органа и, исходя из утверждения Супрун, бег, приведя к гипертрофии дисков, приведет и к увеличению общего роста.
Также Ульяна Супрун отрицает мнение о том, что бег приводит к стиранию межпозвоночных дисков:
"Научные данные, полученные с помощью современных методов исследования (МРТ), указывают, что бег не вредит межпозвоночных дисков, а даже наоборот, улучшает их состояние. Кроме этого у бегунов, как правило, отсутствуют другие факторы, приводящие к износу дисков и развития боли в спине", - пишет и.о. министра здравоохранения.
До этого Супрун заявила, что делать операцию при грыже в межпозвонковых дисках в большинстве случаев не требуется, достаточно подождать, пока они сами не исчезнут.
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