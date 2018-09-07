Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя Фонда Владислав Машкин, передает УНН.

"В следующем году будет осуществлен перерасчет пенсий в связи с ростом средних зарплат. Это тот перерасчет, который был анонсирован при проведении пенсионной реформы в октябре прошлого года. Пенсии должны быть повышены на 50% темпов роста средней заработной платы, и на 50% темпов роста инфляции", - сказал Машкин.

Также, по его словам, при подготовке бюджета Пенсионного фонда учитывается очередное повышение пенсий военнослужащим.

"Согласно решению правительства, в этом году происходит выплата 50% перечисленных пенсий, в следующем году - еще 25% от суммы повышения будет добавлено к пенсии", - уточнил Машкин.

Он рассказал, что за восемь месяцев текущего года расходы на пенсии выросли на 64,2 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Согласно оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты пенсий за 8 месяцев 2018 года составила 234,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом", - сказал Машкин.

Он добавил, что в бюджет ПФУ за январь-август из всех источников поступило 234,7 млрд грн, из которых собственные поступления составили 128,7 млрд грн, что на 29,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим показателем 2017 года.

Ранее мы сообщали, что работающим пенсионерам для сохранения выплат нет надобности выбирать между пенсией и зарплатой.