Некоторые люди считают, что все их желания и прихоти обязательно должны быть исполнены. Астрологи связывают это с тем, под каким знаком зодиака в родились, пишет Zen.

1. Рыбы

Рыбы становятся очень раздражительными, когда их желания не исполняют по первому требованию. Они будут обижаться и жаловаться весь день. Знак Рыбы предпочитает отказаться от ответственности, даже если ошибки - это результат его собственных поступков. Они часто считают, что уборка квартиры и другие домашние хлопоты - просто пустая трата времени.

2. Лев

Львы не только обладают раздутым эго и чрезмерным высокомерием, но и часто ведут себя надменно, потому что считают себя центром вселенной и персоной, которую нужно любить и повиноваться их воле. Они любят тратить деньги и не любят, когда люди говорят им "нет". Это может не только разозлить Льва, но и заставит продемонстрировать истинное отношение к окружающим его людям.

3. Близнецы

Близнецы не только любят побаловать людей, которые ему дороги, но и самих себя. Они будут, по-детски, хмуриться и надувать губы, чтобы привлечь внимание и заставить исполнять их прихоти. При этом Близнецы часто сами не знают, чего хотят. Потому что они хотят всего и сразу и им быстро надоедает то, что они уже получили.

4. Овен

Овны не только упрямые, но, часто, и очень избалованные люди. Овнам не нравится, когда им говорят что делать или дают советы. Они думает, что это другие люди должны понимать их намерения и подчиняться желаниям. Свое мнение они считаю единственно верным и не терпят возражений.

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