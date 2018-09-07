Telegram не работает: в приложении произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
В работе приложения Telegram произошел сбой. Первые жалобы на работу приложения зафиксировали в 16:30. Об этом сообщает "Информатор".
По данным ресурса, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются во многих странах Европы, В списке стран, где были замечены помехи в работе, оказалась и Украина. Города, где произошли самые серьезные сбои: Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Тернополь и Одесса.
Пока точные масштабы неизвестны, как и то, когда же устранят неполадку. Отметим, что у некоторых пользователей в Украине проблем с мессенджером не наблюдается.
Ранее мы писали о том, что Telegram будет "сливать" данные пользователей спецслужбам.
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