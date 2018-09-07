В КНЭУ Linkos Group начал Центр автоматизации учета, финансов и кадров для студентов бухгалтерских специальностей.

Уже много лет Linkos Group сотрудничает с КНЭУ, обучая будущих специалистов современным технологиям в бухгалтерском деле, сообщают "Українські новини".

Такое партнерство бизнеса и образования предоставляет студентам возможность выйти из ВУЗа уже подготовленными к работе или в коммерции, или в бюджетных организациях.

6 сентября 2018, в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана Linkos Group открыл Центр автоматизации бухгалтерского учета, финансов и кадров для студентов факультета учета и налогового менеджмента. Кабинет особенно пригодится для изучения новой специальности диджитал-учета.

С одним из своих продуктов ISpro, группа компаний Linkos поддержала диджитализацию в сфере обучения будущих специалистов бухгалтерии и аудита и подарила студентам КНЭУ современный компьютерный класс, который станет полноценным центром автоматизации бухгалтерского учета, финансов и кадров.

Кабинет для обучения оборудован эргономичными рабочими местами, проектором и ноутбуками. Также компания подарила свое программное обеспечение - систему ISpro. Таким образом, студенты смогут сразу использовать на практике полученные знания и осваивать современные ИТ-решения.

"Именно такой, технологически обеспеченным, и должна быть достойное образование для будущих финансистов и бухгалтеров!", - высказал свое впечатление Дмитрий Лукьяненко, ректор КНЭУ. Спасибо компании за доброе дело -аудиторию будущего для современных студентов".

Такая поддержка вузов показывает, что Linkos Group не на словах, а на деле способствует цифровизации бухгалтерских специальностей и эффективности образования.

ISpro - это украинская разработка класса ERP-систем для управления предприятиями, организациями, бюджетными учреждениями. Основными пользователями являются государственные и коммунальные структуры, производственные, торговые и транспортные предприятия, банки и страховые компании. Среди них, например, Киевская городская государственная администрация, Министерство финансов Украины и другие министерства, Государственной судебной администрации, Укрпочта, КНЭУ, Кий Авиа и многие другие.

Linkos Group является украинским разработчиком программных решений для электронной отчетности, обмена электронной документами, автоматизации учета и управления. Самые популярные из них: программа электронной отчетности и документообмена M.E.Doc, платформа электронного обмена документами ПТАХ, ERP-система ISpro.

Специалисты группы компаний постоянно взаимодействуют с вузами, обучая студентов работать в программах собственной разработки.