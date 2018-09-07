Международная группа археологов обнаружила керамические горшки с остатками сыра. Продукт, возраст которого достигает 7, 2 тысячи лет, был найден в Хорватии, на побережье Далмации. Некоторые артефакты принадлежат к декоративному стилю эпохи неолита, пишет Science Alert.

Находка является значительно старше останков сыра, которые ранее были обнаружены в Египте. Молочный продукт, найденный в гробнице под Каиром, датируется 1290-1213 годами до нашей эры.

Исследователи предполагают, что в то время хранение молочных продуктов в сосудах помогало сделать их легче переносимыми. Отметим, у людей неолита еще не было гена толерантности к лактозе, что вызывало аллергию.

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