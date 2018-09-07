На вручении премии "Мужчина года" британская певица Рита Ора появилась на красной дорожке в откровенном наряде.

27-летняя дива поразила гостей и телезрителей своим платьем, которое ничего не скрывало. При этом певица решила, что бюстгальтер ей ни к чему.

На самой церемонии Ора появилась в черном прозрачном платье и черных чулках. Наряд состоял из корсета и юбки с вырезом, который заканчивался выше бедра.

На афтепати Ора шокировала всех еще более откровенным нарядом. Это снова было прозрачное черное платье, под которое певица одела только трусики.

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