Поблизу Кримського бойовики застосували важку артилерію [ Редактировать ]
Російські бойовики, вперше після проголошеного шкільного перемир'я, застосували артилерію. Це сталося сьогодні на світанку поблизу Кримського, на Луганщині.
"На Луганському напрямку, вночі, після 03:10, наші оборонці Кримського зафіксували розриви 10 артилерійських снарядів. Ворог вів обстріл з великокаліберної артилерії калібру 152 мм з боку окупованого селища Голубівське", - повідомив Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України.
Загалом, за минулу добу - 28 ворожих атак.
Із бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї російські найманці вели вогонь вздовж всієї лінії розмежування. На Луганському напрямку окупанти прицільно обстрілювали наші позицій в Майорську, Золотому та Кримському. На Донеччині противник неодноразово атакував оборонців Мар'їнки, Павлопіля, Водяного та Гнутового.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь - двох окупантів знищено.
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