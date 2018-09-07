Опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно - Гройсман [ Редактировать ]
А от опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, запевним прем'єр-міністр. Запасів газу у сховищах достатньо. За словами Гройсмана, відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону лежить виключно на місцевій владі.
"Не лякайте людей, Україна готова до опалювального сезону, відповідальність вчасного пуску - це відповідальність муніципалітетів, і я не бачу жодних проблем. А сьогодні, коли є фінансова децентралізація, всі ці повноваження, ця відповідальність підкріплена десятками мільйонів гривень, чого не було раніше", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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