А от опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, запевним прем'єр-міністр. Запасів газу у сховищах достатньо. За словами Гройсмана, відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону лежить виключно на місцевій владі.

"Не лякайте людей, Україна готова до опалювального сезону, відповідальність вчасного пуску - це відповідальність муніципалітетів, і я не бачу жодних проблем. А сьогодні, коли є фінансова децентралізація, всі ці повноваження, ця відповідальність підкріплена десятками мільйонів гривень, чого не було раніше", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.