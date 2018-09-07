Тарифи на опалення: чого чекати українцям? [ Редактировать ]
Україні доведеться підвищити ціни на опалення - це вимушений крок, аби отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Про це у парламенті, під час години запитань до уряду, заявив прем'єр-міністр - Володимир Гройсман.
За його словами, кошти від МВФ у першу чергу потрібні, щоб виплатити старі міжнародні борги України. Втім, перемовини щодо ціни на газ ще тривають. За словами прем'єра, в уряді зараз шукають оптимальну ціну на блакитне паливо для населення.
"Що стосується ціни, то ми ведемо важкі дискусії сьогодні з міжнародними партнерами. Багато років тому були взяті певні зобов'язання Україною щодо формування єдиної ціни в Україні, а сьогодні вартість газу для промисловості це 11 тисяч, а для населення ми обмежились 7 тисячами, і ми зараз працюємо над пошуком оптимальної ціни.
Це вимушений крок щоб отримати доступ до фінансування на зовнішніх ринках для обслуговування боргів, які ні я не брав, ні ми не брали", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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