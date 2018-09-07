Поблизу Аляски перехопили російські бомбардувальники ТУ-95 [ Редактировать ]
Американські винищувачі перехопили біля Аляски російські ядерні бомбардувальники ТУ-95. Про це повідомило американське видання з посиланням на представника Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Майкла Кучарека.
Він повідомив: два російських бомбардувальника були перехоплені та супроводжувалися винищувачами F22 доти, поки ті не залишили розпізнавальну зону, яка пролягає уздовж Алеутських островів. При цьому ТУ-95 не порушили кордон повітряного простору США та Канади.
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