Американські винищувачі перехопили біля Аляски російські ядерні бомбардувальники ТУ-95. Про це повідомило американське видання з посиланням на представника Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Майкла Кучарека.

Він повідомив: два російських бомбардувальника були перехоплені та супроводжувалися винищувачами F22 доти, поки ті не залишили розпізнавальну зону, яка пролягає уздовж Алеутських островів. При цьому ТУ-95 не порушили кордон повітряного простору США та Канади.