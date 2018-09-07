Отравление "Новичком": в МИД Украины сделали резкое заявление [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел Украины поддержало выводы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о причастности России к осуществлению химических атак в британских Солсбери и Эймсбери, от которых пострадали британские граждане. Об этом "Униану" сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"Украина выражает полную солидарность с Великобританией относительно выводов о причастности России к применению химического оружия в Солсбери и Эймсбери", - отметили украинские дипломаты.
"Выводы Организации по запрещению химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, является еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики Российской Федерации, направленной против суверенитета государств и подрыва международного правопорядка ", - говорится в сообщении.
"Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
"Убеждены, что только международная солидарность может стать эффективным ответом на постоянные провокации РФ, и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление на Кремль с целью его отказа от агрессивных действий", - заявили в МИД.
Ранее мы сообщали, что сразу пять стран заявили о причастности российского правительства к отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок".
по теме
Отравление Скриплей: Британия требует усилить давление на Россию
После обнародования фотографий и имен предполагаемых исполнителей дерзкого преступления, Лондон ищет пути наказать всех причастных
Отруєння Скрипалів: Британія вимагає посилити тиск на Росію
Після оприлюднення фотографій та імен ймовірних виконавців зухвалого злочину, Лондон шукає шляхи покарати всіх причетних
Великобритания созывает заседание Совбеза ООН
Великобритания на четверг, 6 сентября, созывает заседание Совета Безопасности ООН
Отравление "Новичком": пять стран сделали резкое заявление
США, Франция, Германия, Канада и Великобритания заявили о причастности российского правительства к отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок"
Отравление Скрипаля: в МИД Украины сделали заявление
Украина солидарна с Великобританией относительно расследования
Отруєння Скрипалів: Скотленд-Ярд назвав прізвища причетних
Про посилення санкцій проти РФ заговорили у Лондоні. Скотленд-Ярд назвав прізвища причетних до гучного отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Хто привіз "Новичок" у Британію і що загрожує підозрюваним - розкаже Ірина Іванова