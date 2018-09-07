Початок політичного сезону: що чекає українців наступні 4 роки [ Редактировать ]
Напередодні ввечері депутати з найбільшої фракції "Блок Петра Порошенко" відзначили початок політичного сезону. Зустріч відбулася в одній з державних резиденцій в Київській області.
Деталей зустрічі досі небагато. Повідомлялося, що президент анонсував своє щорічне послання до Верховної Ради - нібито може оприлюднити нові і навіть несподівані речі. Саме послання почуємо вже на наступному пленарному тижні. А ось подробиці - спробуємо дізнатися прямо зараз у Ірини Луценко. Представник президента у Верховній Раді сьогодні гість "Подробиць тижня".
Президент розповів результати зустрічей з міжнародними партнерами. Обговорювались питання Томосу, питання внесення змін до Конституції, говорили про бюджет на наступний рік. Говорили про ті закони, які мають бути прийняті. Обговорювалось питання ситуації в Азовському морі, питання поїздки президента до Генеральної Асамблеї ООН та які питання він буде там підіймати.
Я думаю, що основні меседжі, які будуть подані президентом - це те, що робити наступних чотири роки. Він буде анонсувати дії, які він буде пропонувати суспільству на наступні 4 роки. Імовірно, - це Шенгенська зона, єдиний Енергетичний союз, єдиний інформаційний простір, єдиний авіаційний простір і кроки, які нам потрібно буде пройти. Я думаю, що президентом буде проговорено моменті і політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі, адже це цікавить всіх - це миротворча місія, дорожня карта. Думаю, що обов’язково буде анонсова6но зміни в кращу сторону соціального становища суспільства та пенсіонерів.
Щодо Центральної виборчої комісії, то я думаю, що ми встигнемо її обновити, фракції всі готові. На сьогоднішній день існує запропонований президентом перелік з 14 кандидатур. "Опозиційний блок" виражає своє бажання мати свого представника. Обговорюється два питання: БПП на закінченні свого політичного сезону в червні місяці заявив, що ми готові поступитися однією з кандидатур, але ми закликаємо і наших партнерів по коаліції також одного кандидата свого забрати для того, щоб "Опозиційному блоку" розв’язати руки і дати можливість представити своїх кандидатів. Але партнерами іншими фракціями пропонується і інший механізм: повністю оновити весь склад Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, що Порошенко вніс проект змін до Конституції щодо інтеграції України в НАТО.
по теме
Порошенко сделал мощный призыв украинцам
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам во время военного парада к Дню независимости
Украина должна жестко защищать свои национальные интересы - Порошенко
Украина должна жестко защищать свои национальные интересы и окончательно разорвать узы
Порошенко хочет закрепить в Конституции интеграцию в НАТО и ЕС
Президент Украины Петр Порошенко будет настаивать на закреплении в Конституции стремление Украины присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО
Ветряные электростанции усилят энергетическую безопасность Украины - Порошенко
Петр Порошенко и министр иностранных дел Норвегии подписали соглашение, которое привлечет инвестиции в полмиллиарда долларов и создаст новые рабочие места
Петр Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением
На заседании СНБО обсуждали финансирование Вооруженных сил Украины