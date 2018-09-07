Напередодні ввечері депутати з найбільшої фракції "Блок Петра Порошенко" відзначили початок політичного сезону. Зустріч відбулася в одній з державних резиденцій в Київській області.

Деталей зустрічі досі небагато. Повідомлялося, що президент анонсував своє щорічне послання до Верховної Ради - нібито може оприлюднити нові і навіть несподівані речі. Саме послання почуємо вже на наступному пленарному тижні. А ось подробиці - спробуємо дізнатися прямо зараз у Ірини Луценко. Представник президента у Верховній Раді сьогодні гість "Подробиць тижня".

Президент розповів результати зустрічей з міжнародними партнерами. Обговорювались питання Томосу, питання внесення змін до Конституції, говорили про бюджет на наступний рік. Говорили про ті закони, які мають бути прийняті. Обговорювалось питання ситуації в Азовському морі, питання поїздки президента до Генеральної Асамблеї ООН та які питання він буде там підіймати.

Я думаю, що основні меседжі, які будуть подані президентом - це те, що робити наступних чотири роки. Він буде анонсувати дії, які він буде пропонувати суспільству на наступні 4 роки. Імовірно, - це Шенгенська зона, єдиний Енергетичний союз, єдиний інформаційний простір, єдиний авіаційний простір і кроки, які нам потрібно буде пройти. Я думаю, що президентом буде проговорено моменті і політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі, адже це цікавить всіх - це миротворча місія, дорожня карта. Думаю, що обов’язково буде анонсова6но зміни в кращу сторону соціального становища суспільства та пенсіонерів.

Щодо Центральної виборчої комісії, то я думаю, що ми встигнемо її обновити, фракції всі готові. На сьогоднішній день існує запропонований президентом перелік з 14 кандидатур. "Опозиційний блок" виражає своє бажання мати свого представника. Обговорюється два питання: БПП на закінченні свого політичного сезону в червні місяці заявив, що ми готові поступитися однією з кандидатур, але ми закликаємо і наших партнерів по коаліції також одного кандидата свого забрати для того, щоб "Опозиційному блоку" розв’язати руки і дати можливість представити своїх кандидатів. Але партнерами іншими фракціями пропонується і інший механізм: повністю оновити весь склад Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, що Порошенко вніс проект змін до Конституції щодо інтеграції України в НАТО.