Грядущие выборы могут установить и своеобразный рекорд по длине бюллетеней. По крайней мере, сейчас уже говорят - участников президентской и парламентской кампаний будет как минимум 40 или даже 50.

Кто из них основные игроки? И стоит ли ожидать объединений при подготовке к выборам? Смотрите далее.

Таких высоких ставок - не было уже очень давно. Украина вступает в длительный предвыборный марафон. И одну кампанию от другой - президентскую от парламентской, а затем и местной - отделить будет почти невозможно. Все начинается сейчас.

Главных групп участников, а значит, и игроков - четверо. Открыто о своих президентских амбициях уже заявила только она. Юлия Тимошенко.

- Переизбраться на второй срок попытается и действующий президент Пётр Порошенко. Хотя пока это намЕрение официально не задекларировано.

- От юго-востока страны - самый рейтинговый кандидат - Юрий Бойко.

- Четвертый претендент с большим опытом участия в предвыборных гонках - Анатолий Гриценко.

Общественный запрос на политические перемены - огромен. Но случиться они могут только в том случае, если политические силы смогут консолидироваться.

"Парламент сейчас по сути дела является продолжением политических штабов основных политических игроков. Парламентские фракции стали подразделением политических компаний. Сейчас принимаются только те законы, которые выгодны тому или иному кандидату, у которого достаточное для этого количество голосов. Внутри парламента происходит политическая конкуренция между штабами политических конкурентов на выборах, это нас абсолютно не устраивает. Это не имеет ничего общего с тем, что нужно стране и людям. В стране бедность, в стране высокие тарифы, высокие цены.

Нынешняя власть не в состоянии обеспечить нормальное развитие экономики и нормальную жизнь людям. Поэтому нужна новая власть, которая сможет это сделать.

"Оппозиционный блок" всегда выступал за объединение политических сил, собственно в 2014 году он таким образом и был образован, в него вошли разные политические силы, которые представляли интересы Востока и Юга нашей страны. Сейчас это мощная политическая партия, на нашем поле есть и другие политические партии. И мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона - объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать. Это будут не только политические партии, но это будут и политические движения, будут общественные движения, общественные организации, профсоюзы.

Мы надеемся на широкую консолидацию всех здоровых политических сил, которым надоели война, которым надоела бедность, надоела разруха, надоело безвластие, которое царит в нашей стране", - подчеркнул Сергей Левочкин, народный депутат, "Оппозиционный блок".