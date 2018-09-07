Независимо от того, получит ли Украина кредит МВФ, курс доллара все равно вырастет. Различие лишь в том, насколько. Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил экономический эксперт Тарас Козак.

"Нацбанк перестал контролировать курс. То есть он не считает курс основной проблемой. Основная проблема НБУ заключается в инфляции. Единственное, что Национальный банк делает на валютном рынке - не позволяет резких скачков", - объяснил эксперт.

"Если МВФ даст Украине кредит, то курс будет 29-30 гривен за доллар. Если не даст - курс будет около 33-35 гривен за доллар", - заявил Козак.

Напомним, на данный момент курс доллара стремительно падает в обменниках.