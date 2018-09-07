В эфире "Подробности недели" Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока", рассказал, чего ждать в новом сезоне от оппозиции.

- Приятельство готовится поднимать цену на газ для населения. По вашей оценке - это решение неизбежно?

- Нет, конечно. Этого и никогда в мыслях не было, когда я был министром энергетики - поднять настолько стоимость газа, в 8 раз подняли стоимость отечественного газа. Я когда слушал выступление премьер-министра, категорически не согласен с его подходом. И вообще, с той позицией, которую занял сегодняшний режим по соотношению к собственным гражданам, люди должны понимать, что произошло, почему вот так задирают цену. Страна потребляет примерно 30 млрд кубов газа, из которых 15 кубов добывает сама, а 15 - это газа импортный.

И действительно, предыдущее правительство, правительство премьер-министра Яценюка, подписало меморандум с МВФ и обязалось стоимость газа собственной добычи приравнять к импортному газу, что делать было категорически нельзя. А сегодняшнее правительство этой же позиции придерживается. И не поставило вопрос перед МВФ, что так делать нельзя.

Что произошло? Себестоимость газа собственной добычи -15 млрд -1,5 тысячи гривен, а импортный газ стоит 300 долларов. Они взяли и подписали свой меморандум, что газ собственной добычи будет равен стоимости импортного - 300 долларов. И вот эти деньги берут с людей.

Потом сказали, что "мы дадим субсидии, в бюджете предусмотрели около 40-60 млрд и этого на 15, а то и 20 млрд, не хватит на то, чтобы обеспечить всех, кто нуждается. Сейчас начали резать эти субсидии, поскольку бюджета не хватает, не хватает денег. И вот, к чему пришли. Поэтому я категорически не согласен с таким подходом сегодняшнего режима и считаю, что надо, наоборот, снизить в 2 раза коммунальные тарифы. И это объяснимо потому, что "хотите единую цену". Мы тоже выступаем за единую цену, я вел переговоры с МВФ, и у нас была абсолютно понятная идеология: берем стоимость газа собственной добычи, стоимость импортного газа, смешением делаем единую цену и, исходя из этого, уже рассчитываем тариф.

Если так посчитать, то стоимость коммунальных услуг будет снижена в 2 раза. Так и надо идти, а не выдумывать какие-то там объяснения, валить все на попередников, как обычно придумывать мифические долги. А с 2014 года по 2018 набрали примерно 25 млрд долларов и увеличили долговую нагрузку на страну в целом. И это уже вина сегодняшней власти.

- Все-таки повышения цены на газ, судя по всему, не избежать, К чему может привести вот такое повышение цен? И хватит ли у государства средств, чтобы обеспечить субсидиями всех, кто будет в них нуждаться?

- Однозначно средств не хватает. Поэтому начали газосубсидии. Вот то, что говорят в сюжете эксперты- это правда, более того, придумали такую норму: если у человека есть задолженность за коммунальные услуги в 340 гривен -человек лишается субсидий. Вот такими искусственными мерами на 2 млн домохозяйств собираются уменьшить количество субсидий. Это целенаправленная, абсолютно бесполезная, политика сегодняшнего правительства. Я думаю, что они настолько критически зависят от МВФ сегодня, что допустили до такого, что они будут поднимать цену. Это приведет к социальным волнениям, при чем первое требование МВФ, понимая, что уровень коррупции ужасающий и украдут все, что им дай, потребовали сначала сделать антикоррупционный суд. Долго брыкалось сегодняшнее руководство, не хотели этого делать, боялись, потом все-таки сделали, хотя это не спасет.

Но второе требование - это повышение стоимости газа собственной добычи для населения. Что уже сделали сегодня - на 20 % повысили стоимость газа для промышленности. Что это значит? Газ занимает существенное место в себестоимости практически всех товаров первой необходимости, начиная от хлеба и заканчивая сахаром. Т.е., это сразу подтянет рост цен на эти товары, а сразу за ними пойдут все остальные. Это повышение цен, это ухудшение жизненной деятельности. Этого тоже нельзя было делать и то, до чего довели, что формально компания "Нафтогаз Укриана" не подчиняется не государству, не президенту, а руководится извне - это вторая дикая ошибка, которую допустил сегодняшний режим. Они не могут руководить, не могут контролировать цены, что беспокоит и раздражает всех людей. Каждый день человек сталкивается с ростом цен.

- Есть уже много инициатив по изменению госбюджета на этот год. А что реально может и должно быть принято?

Я считаю, что мы не должны повторить того, что было сделано в прошлом году. Понятно, что наша фракция не голосовала за прошлый бюджет. Но, что сделали - резко увеличили финансирование всех силовых структур, примерно на 21 млрд и на ту же сумму обрезали социальные выплаты по всем категориям. Военные пенсионеры, чернобыльцы, афганцы, все пострадавшие в результате внешних обстоятельств, не получают существенной помощи от государств. При этом, увеличили выплаты на силовые структуры, т.е. банально строили полицейское государство (и продолжают строить) с бедным население.

Вот это мы не должны допустить, мы будем смотреть за проектом бюджета, и будем протестовать, если будет опять попытка дальше продолжать такую политику. Потому что парламент ушел на каникулы, а к нам пришли чернобыльцы, у которых на руках рушение конституционного суда по иску нашей фракции по возобновлению социальных выплат. И правительство сегодня игнорирует решение суда и допускает уже криминальное преступление, не выплачивая тем людям социальные выплаты, которые они должны получить по закону. Вот такого не должно быть.

Ранее мы писали о том, что Оппоблок требует отставки Парубия.