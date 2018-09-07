В Ираке протестующие подожгли консульство Ирана [ Редактировать ]
Протестующие штурмовали консульство Ирана в южном городе Ирака в Басре в пятницу, 7 сентября. Также ранее группа манифестантов подожгла здание мэрии Басры, передает Reuters.
Демонстранты ворвались и начали разрушать офисы консульства. Также дипмиссию забросали огнем. Как сообщили источники в службе безопасности, консульство было пустым, когда ворвалась толпа.
По данным "Агенства Анадолу", 7 сентября стало известно, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра.
Как сообщил сотрудник таможни порта Мухсин Ради, порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности.
Как сказал журналистам представитель компании "Порты Ирака" Анмар ас-Сафи, министр транспорта Ирака Казыи Финджан призвал участников акций протеста не препятствовать работе аэропортов и портов.
Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.
Начиная с понедельника в 2-миллионом городе Басра по меньшей мере 10 протестующих погибли, в осносновном при столкновениях с силовыми структурами. Жители говорят, что их выгнали на улицу из-за коррупции и беспорядков, что позволило инфраструктуре разрушиться, не оставив ни власти, ни безопасной питьевой воды в жаркое лето.
Меньшие протесты в знак солидарности с Басрой произошли в ряде других городов, включая Кербелу и Багдад.
Напомним, что также в Германии местные жители выходили на массовые акции протестов.
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