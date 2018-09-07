Начинаем новый политический сезон! Пожалуй, самый сложный за последние годы. Впереди выборы - сразу три порции. Сначала президентские, потом парламентские, а потом и местные. В этих кампаниях решится не просто то, кто будет управлять страной в ближайшие пять лет, но и какой курс будет у государства.

Ставки настолько высоки, что методы политики уже не выбирают. Первая парламентская неделя этой осени показала - схватка будет жестокой и максимально скандальной. Причем учтите - за всеми этими, так сказать, "телодвижениями" - пристально наблюдает МВФ.

О первых залпах грядущих выборов - Елена Зорина.

Посвежевшие, отдохнувшие и загоревшие - они снова возвращаются к работе. Новый политический сезон с привкусом выборов. А значит, впереди традиционно - легкие интриги, море обещаний и настоящие баталии. Планы у нардепов грандиозные - бюджет, вопросы безопасности и евроинтеграции, а ещё - изменения в Конституцию. Потому уже с первых дней понятно - этой осенью под куполом будет жарко!

Депутаты, видно, соскучились по вниманию и телекамерам.

"Як я можу вам відмовити? Просто зараз секунду я…"

Но явно не по работе. Едва находят голоса для утверждения повестки на неделю.

"Желание есть, а возможностей судя по всему нет", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный.

"Це якийсь розміночний такой тиждень", - говорит Алексей Гончаренко, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Настроить депутатов на рабочий лад - пытается спикер.

"Ми входимо в рік, коли будуть вибори і президентські, і парламентські. І багато хто говорить про те, що політичні емоції можуть перешкодити повноцінній і повномірній роботі Верховної Ради України. Але я переконаний - це буде період шансів і вікна можливостей", - призывает Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Масштабный план от коалиции на осень таков:

"Восени ми повинні ефективно попрацювати, ухвалити низку важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки, фінансів, реформ, євроатлантичного вибору країни. Серед іншого повинні проголосувати за нову Центральну виборчу комісію", - заявил Максим Бурбак, народный депутат, "Народный фронт".

Радикалы требуют взяться за социалку.

"Ключове - це ціни на газ, це вимога підвищення заробітних плат, ми вимагаємо зміни до бюджету, щоб відновити харчування дітей у школах безплатне. Радикальна зміна економічної політики, щоб було зацікавлено, вигідно працювати в Україні, а не торгувати сировиною і дешевою робочою силою", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

Но депутатам явно не до этого. В кулуарах и под куполом только и разговоров, что о выборах.

"В залі не вистачає голосів, очевидно, що багато хто вже займається передвибочою діяльністю", - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

Уже к четвергу - начинаются первые скандалы. Один из них спровоцировал сам спикер. За высказывания в телеэфире оппозиция требует его отставки.

"Спікер парламенту, друге офіційне обличчя держави, допустив пряме порушення закону про заборону нацизму в позитивному плані згадавши керівника третього рейху. Якщо Андрій Володимирович добровільно не здасть свої повноваження наша фракція залишає за собою право надати звернення до парламентів всіх країн з роз'ясненням цього ганебного випадку. Крім того, наша фракція зареєструвала постанову про звільнення пана Парубія зі своєї посади за таке порушення закону", - заявил Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Явный дух выборов просачивается даже на улицу. Без скандалов, но с флагами и плакатами. Общественные активисты - требуют принятия нового Избирательного кодекса, открытые списки и отмену мажоритарки. Депутаты, соглашаются, мол - нужно.

"Мажоритарка - це велике-велике зло для України. Мажоритарка в принципі не працює нормально в тих країнах, де заробітна плата складає не менше, ніж 3 тисячі доларів. Тому що людей можна купляти за гроші, за гречку, за подарунки. Політичну рекламу, на моє глибоке переконання, треба заборонити як мінімум за 3 місяці до виборів", - утверждает Алена Шкрум народный депутат, "Батькивщина".

Но пока принимать Кодекс не спешат. В документе несколько тысяч поправок. Может быть, в октябре... Нужно назначить и новый состав Центризбиркома. Но с этим тоже оттягивают. До следующей пленарной недели, возможно, и договорятся.

"Кадрові питання по ЦВК повинні бути закриті як такі, які вже давно перезріли. "Блок Петра Порошенка" готовий йти на поступки і відмовитися від кандидатури висунутою фракцією. Можливо будуть інші варіанти. Можливо наші колеги хтось відмовиться від своєї квоти і ми зможемо доподати і вирішити питання по "Опозиційному блоку", - говорит Сергей Березенко, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Коллеги по коалиции явно взаимностью не отвечают. Отзывать своего кандидата - не хотят.

"Питання 13 табуреток на 14 бажаючих буде вичерпане. Що стосується можливого невиконання резолюції ПАРЄ, то я хочу нагадати, що в нас там залишається ще 2 працівника, в яких каденція закінчується. Там є представник від "Свободи", але в нас такої парламентської фракції нема. І те місце може бути закріплене за тим самим "Опозиційним блоком", - говорит Игорь Лапин, народный депутат, "Народный фронт".

Одним из ключевых законопроектов этой сессии и следующей пленарной недели могут стать изменения в Конституцию, внесенные на днях президентом. Гарант предлагает европейский курс и стремления в НАТО, а еще - вычеркнуть формулировки о пребывании в Украине Черноморского флота России. Документ уже прошел комитет.

"Це дасть дуже серйозний аргумент нашим українським дипломатам. Це було зроблено свого часу Литвою, іншими балтійськими країнами, вони сьогодні країни НАТО і країни ЄС", - говорит Иван Винник, народный депутат, "Блок Петра Порошенко", секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Но обойтись можно и без этого, уверены в оппозиции.

"Я закликаю напередодні початку усіх цих виборів підписати всім політикам, які балотуються на президентську посаду, а також у ВР меморандум щодо незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - призывает Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина".

"То, что делают с Конституцией, пытаясь вырывать из нее отдельные моменты, Конституция это тот документ, который можно постоянно править. Рассказы мифические, что сейчас нас примут в ЕС и НАТО это просто избирательная кампания Президента", - говорит Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Избирательная кампания - это то, что может отразиться и на бюджете. Смету страны правительство должно подать до середины сентября. И с этим вопросом премьер обещает не тянуть.

"Він має бути збалансованим, він має бути справедливий, і він має бути реалістичний. Тому що за кожну цифру ми будемо нести з вами відповідальність", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

"Бюджет напередодні року подвійних виборів це той документ, через який будуть контролюватися фінансові потоки. Як виконання функцій держави у виплаті пенсій, зарплат бюджетникам, будівництво доріг, так і певні речі, які можуть прямо чи непрямо використовуватися для підкупу певних груп виборців", - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

Для депутатов эта неделя точно как разминка. Позаботились о жителях общежитий, усилили ответственность за вывоз леса-кругляка и упростили жизнь предпринимателям при прохождении таможни. А еще - сделали первый шаг к изменению военного устава и приветствия бойцов.

Как выборы повлияют на работу избранников и их решения, покажут уже первые принятые серьезные документы. Возможно, изменится политический расклад, а может, и настроения самих избранников. Ведь насущных проблем накопилось немало.

"Потрібен звіт уряду по питаннях, які дійсно турбують людей, які дійсно для них важливі, це перш за все тарифи, це виплати соціальні, це формування бюджету справедливого, а не формування бюджету поліцейської держави. І ми будемо цього вимагати. Я бачу, що парламент не налаштований на плідну роботу в інтересах суспільства, а планує працювати в інтересах передвиборчої кампанії Президента", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Не исключено, что для получения бонусов и дополнительных симпатий, о маленьком украинце из далекой глубинки все-таки вспомнят. Пока же ясно одно: можно запасаться попкорном.

Сериал "Выборы" - начинается.