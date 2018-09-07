Минфин готовится к обороне! Уже на следующей неделе начнётся битва за бюджет 2019 года - Кабмин должен представить проект главного финансового документа страны к 15 сентября.

Ну а на этой неделе политики в очередной раз зафиксировали, каких добавок хотят из бюджета нынешнего года. Потребности очень большие, а вот финансовые возможности - как ни печально, весьма скромные.

По официальным данным Счетной палаты - план бюджетных доходов только за первое полугодие не выполнен почти на 15 миллиардов гривен. То есть под вопросом уже включенные в госсмету статьи расходов, не то что добавки...

Вот лишь один пример, чтобы вы понимали серьезность ситуации. Оказывается - в Минфине долго не соглашались с законопроектом о финансовой помощи семьям умерших военных. Если человек получил ранение или заболел на фронте, а вот скончался из-за этого уже после ухода со службы - то есть формально гражданским человеком - его близкие не могли претендовать на помощь от государства. Нормы, которые могут исправить это, депутаты зарегистрировали еще в прошлом году. Первое чтение законопроект прошел в феврале. Но приняли его только на этой неделе. Получается, аж 18 месяцев ушло, чтобы выбить абсолютно справедливые выплаты из бюджета!