Миссия МВФ начала работу в Украине. Новость вроде бы и долгожданная, но при этом... тревожная. Ведь представители Фонда не приехали бы, если бы у них не было понимания, что правительство все-таки согласится с требованиями кредиторов, в том числе - и о цене газа для населения.

На кону - транш почти в два миллиарда долларов. Плюс к этому, можно будет разблокировать финансирование от ЕС и Всемирного банка ещё на полтора миллиарда. В Нацбанке уже рассчитывают получить деньги до конца осени.

И любопытно, что Украина сама платит МВФ, пока ждет решения по траншу. Только за этот год наше государство уже вернуло Фонду почти два миллиарда долларов долга и процентов по нему и еще планирует выплатить почти 600 миллионов долларов до нового года.

Так что, пока это похоже на перекладывание из одного кармана в другой - из украинского в западный и обратно. Итак, насколько же могут вырасти газовые цены? Смотрите в нашей справке.

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То, чего так боялись простые украинцы и наши непростые политики, стало неизбежностью. Цена на газ будет повышаться. Вопрос только - как, когда и насколько. На такой непопулярный политически и необходимый экономически шаг наши государственные мужи решились из-за непомерных долгов и после долгих переговоров с МВФ. Ведь на кону - очередное долларовое вливание.

Вообще постепенно повышать тарифы Украина обязалась еще в 2015-м. Очередной пересмотр расценок должен был произойти еще весной. В переговорах с Фондом Украина безуспешно предлагала 8 компромиссных вариантов. Но договоренности достигли только сейчас. При этом условия - стороны пока не разглашают. Но несколько вероятных формул озвучивают в СМИ. И согласно им - газ будет стоить от 8 до 10 тысяч гривен за тысячу кубов. А значит, цифры в наших платежках вырастут на 30, а то и 50%!

При этом не МВФ единым. Причина высоких украинских тарифов - не только международные рыночные реалии и обязательства. Но и непомерные финансовые аппетиты отечественных игроков.

"Сьогодні монополіст "Нафтогаз" сконцентрував на себе все, весь дохід і грабує населення за рахунок космічної ціни на газ. Це космос! Таких цін нема ніде в світі. Коболев ще й долара не повернув після суду з "Газпромом", а виписує премії", - говорит Михаил Головко, народный депутат, ВО "Свобода".

Тут работает принцип: что одному ярмо, другому - выгода! Ведь чем выше тарифы - тем больше доход и премии работников "Нафтогаза"! Уже с сентября НАК повысил газовые расценки для промышленности. До сих пор нет прозрачного формирования цены между теплоснабжающими компаниями и "Нафтогазом". А значит, монополист сам устанавливает свои тарифы и штрафы. И при этом НАК "Нафтогаз" фактически тормозит добычу собственного газа в стране.

"Нафтогаз" Украины сегодня банкротит специально газвидобування и таким образом хотят за бесценок купить это предприятие, как это делалось все 20 лет", - говорит Сергей Шахов, народный депутат, группа "Воля народа".

Ведь пока все бизнес-игры государственного монополиста - исправно оплачиваются. Ежемесячно - простыми людьми, которым уже этой осенью готовят новый тарифный удар.