Сегодня в Верховной Раде был и еще один показательный момент. Оказалось - ну совсем наплевать на выборы руководству Николаевской области. Настолько, что даже дороги не ремонтируют, чтобы выполнить свои обязательства и порадовать избирателей.

Владимир Гройсман даже специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать у Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог.

"Стан виконання ремонтно-будівельних робіт у Миколаївській області на 1.09 2018 року є вкрай незадовільними. Обсяг виконання робіт складає лише 95 мільйонів гривень. Або 17 відсотків від річного плану. При загальному виконанню по всіх областях 68 відсотків. 300 мільйонів на використання від Миколаїва до Дніпра. Є різниця для автолюбителів по цій дорозі їхати по Миколаївській області, чи по Дніпровській? Немає. Їм треба їхати по одній дорозі. Тому і було прийнято рішення у зв'язку з невиконанням Миколаївської області перекинути на ту ж саму дорогу в Дніпропетровській області", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.