Похожий путь, видимо, придется пройти и Министерству обороны. Еще в июле Степан Полторак официально запросил дополнительное финансирование для повышения зарплат военным - тогда речь шла о 4 с половиной миллиардах гривен.

Всего в этом году Минобороны нужно плюс 13 миллиардов к той сумме, которая была предусмотрена в госбюджете. Решений - нет до сих пор.

Что ждет армию без этих денег? Разбирался Игорь Левенок.

Передовая. Окопы. Ежедневные обстрелы. Впрочем, на восточном фронте - без перемен. Идет окопная война, которая с каждым годом все больше напоминает Первую мировую.

"Мы находимся в постоянном ожидании вот это основное...", - это говорит военный историк и публицист из Киева Игорь Родин. На Донбассе - с 2014-го. Доброволец. Побывал в плену. Вернулся. Два раза продлевал контракт. Но в этом году, говорит, все - прощай, оружие!

"Для хорошего мотивированного бойца сидение в окопах никогда не приносит ему никакого удовлетворения. И будь как бы завтра активные боевые действия, то я бы в принципе еще сам подумал бы- может не уходить, а остаться", - говорит Игорь Родин, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Игорю - пятьдесят семь. Свое отвоевал. Сейчас на фронте много молодежи. Ребята сражаются с врагом достойно. Рискуют жизнью. Месяцами не видят родных. А когда приезжают в отпуск, слышат - такое:

"Водитель тролейбуса в Тернополі получає двадцять, ну тисяч сімнадцять тире двадцять тисяч, а тут ти трохи ріскуєш більше..."

После таких зарплатных сравнений у многих бойцов желание служить - пропадает. Ведь не патриотизмом единым. Военный эксперт Олег Жданов говорит: кадровые дела в армии - плачевные. И нужно срочно принимать меры.

"Я вам скажу что это катастрофа. У нас на сегодняшний день надо ставить вопрос о боеготовности вооруженных сил. Потому что процент укомплектованности настолько низкий, а еще и с уходом вот этой волны, то вообще надо ставить вопрос глобально о боеготовности Вооруженных сил", - говорит Олег Жданов, военный эксперт.

Это понимают и военные чиновники. Министерство обороны просит правительство дополнительно выделить четыре с половиной миллиарда гривен - чтобы уже с первого октября поднять зарплаты армейцам.

"Офіцерам до п'ятнадцяти, а солдатам до дев'яти тисяч гривень і потім там буде дві фази - одна в жовтні, а друга в січні? чи в лютому наступного року", - говорит Ярослав, офицер Вооруженных сил Украины.

"Вот у меня дембель скоро и я б может быть остался, если бы нам подняли зарплату. Я сам с Киева и там можно спокойно работу найти за те деньги, за которые я нахожусь здесь", - говорит позывной "Иваныч", военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Обеспечение военных приравнивается к национальной безопасности. На заседании СНБО Президент и премьер говорят о повышении зарплат кадровым армейцам и контрактникам. Но... речь идет о бюджете следующего года.

"І не тільки патріотизм має тримати українського воїна в українській контрактній армії, а й відповідне грошове забезпечення. Просив би щоб забезпечення українського солдата було підняте не менш як на тридцять відсотків", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.

Повышать заплату необходимо. Но деньги - не панацея от массового оттока опытных офицеров из армии. Основные причины увольнений - отсутствие перспектив и бюрократия. Финансы - на третьем месте.

"Українська паперова армія - УПА вона є і вона ж не з неба звалилася і це проблема..."

Владислав Селезнев - полковник теперь уже в отставке. С мая и по ноябрь 2014-го был спикером штаба АТО. В этот период за сообщениями Селезнева с тревогой следили не только в Украине, но и во всем мире! В этом году Владислав уволился с должности заместителя начальника управления по связям с общественностью Министерства обороны. Сейчас может об армии говорить открыто.

"Насправді немає ані належного грошового забезпечення, ані належного соціального утримання, ані відповідного соціального захисту. Відбувається певна стагнація, через недбалу і недолугу кадрову політику звільняються військовослужбовці", - говорит Владислав Селезнев, полковник в отставке.

Владислав снимает однокомнатную квартиру в одной из высоток на окраине Киева. Его жилье осталось в оккупированном Крыму. Как в столице живет бывший сотрудник министерства обороны? Владислав любезно приглашает в гости:

"За майже рік зроблено ремонт починаючі від стану від будівельників, тобто голі стіни й підлога… до ну шо маємо - все своїми руками"

За ремонт хозяева квартиры снизили стоимость аренды в два раза. Иначе на жилье уходила бы вся пенсия Владислава:

"Після звільнення з лав збройних сил України мені нарахували пенсію 6400 - це з урахуванням участі в антитерористичній операції з урахуванням 26 років вислуги. - Скільки ви отримуєте всього на руки? - Близько 8 тисяч гривень"

На эти деньги полковнику в отставке нужно оплачивать квартиру и покупать еду. Поэтому сейчас Владислав ищет работу. Получить собственные квадратные метры - уже и не надеется.

"Адже зрозуміло для того щоб стати на квартирний облік в місті Києві, треба пройти кілька кругів пекла для того, щоб зібрати всі документи, щоб вони були відповідним чином оформлені й пройти всі комісії", - говорит Владислав Селезнев, полковник в отставке.

И бойцы на передовой, и отставники согласны - наша армия, безусловно, окрепла. Но конечной цели - полного реформирования - мы так и не достигли. Ведь пока вместо стандартов НАТО - действуют советские уставы, а достойную зарплату заменяют карманные расходы.