Битва за бюджет: получит ли Минобороны дополнительное финансирование? [ Редактировать ]
Похожий путь, видимо, придется пройти и Министерству обороны. Еще в июле Степан Полторак официально запросил дополнительное финансирование для повышения зарплат военным - тогда речь шла о 4 с половиной миллиардах гривен.
Всего в этом году Минобороны нужно плюс 13 миллиардов к той сумме, которая была предусмотрена в госбюджете. Решений - нет до сих пор.
Что ждет армию без этих денег? Разбирался Игорь Левенок.
Передовая. Окопы. Ежедневные обстрелы. Впрочем, на восточном фронте - без перемен. Идет окопная война, которая с каждым годом все больше напоминает Первую мировую.
"Мы находимся в постоянном ожидании вот это основное...", - это говорит военный историк и публицист из Киева Игорь Родин. На Донбассе - с 2014-го. Доброволец. Побывал в плену. Вернулся. Два раза продлевал контракт. Но в этом году, говорит, все - прощай, оружие!
"Для хорошего мотивированного бойца сидение в окопах никогда не приносит ему никакого удовлетворения. И будь как бы завтра активные боевые действия, то я бы в принципе еще сам подумал бы- может не уходить, а остаться", - говорит Игорь Родин, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Игорю - пятьдесят семь. Свое отвоевал. Сейчас на фронте много молодежи. Ребята сражаются с врагом достойно. Рискуют жизнью. Месяцами не видят родных. А когда приезжают в отпуск, слышат - такое:
"Водитель тролейбуса в Тернополі получає двадцять, ну тисяч сімнадцять тире двадцять тисяч, а тут ти трохи ріскуєш більше..."
После таких зарплатных сравнений у многих бойцов желание служить - пропадает. Ведь не патриотизмом единым. Военный эксперт Олег Жданов говорит: кадровые дела в армии - плачевные. И нужно срочно принимать меры.
"Я вам скажу что это катастрофа. У нас на сегодняшний день надо ставить вопрос о боеготовности вооруженных сил. Потому что процент укомплектованности настолько низкий, а еще и с уходом вот этой волны, то вообще надо ставить вопрос глобально о боеготовности Вооруженных сил", - говорит Олег Жданов, военный эксперт.
Это понимают и военные чиновники. Министерство обороны просит правительство дополнительно выделить четыре с половиной миллиарда гривен - чтобы уже с первого октября поднять зарплаты армейцам.
"Офіцерам до п'ятнадцяти, а солдатам до дев'яти тисяч гривень і потім там буде дві фази - одна в жовтні, а друга в січні? чи в лютому наступного року", - говорит Ярослав, офицер Вооруженных сил Украины.
"Вот у меня дембель скоро и я б может быть остался, если бы нам подняли зарплату. Я сам с Киева и там можно спокойно работу найти за те деньги, за которые я нахожусь здесь", - говорит позывной "Иваныч", военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Обеспечение военных приравнивается к национальной безопасности. На заседании СНБО Президент и премьер говорят о повышении зарплат кадровым армейцам и контрактникам. Но... речь идет о бюджете следующего года.
"І не тільки патріотизм має тримати українського воїна в українській контрактній армії, а й відповідне грошове забезпечення. Просив би щоб забезпечення українського солдата було підняте не менш як на тридцять відсотків", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
Повышать заплату необходимо. Но деньги - не панацея от массового оттока опытных офицеров из армии. Основные причины увольнений - отсутствие перспектив и бюрократия. Финансы - на третьем месте.
"Українська паперова армія - УПА вона є і вона ж не з неба звалилася і це проблема..."
Владислав Селезнев - полковник теперь уже в отставке. С мая и по ноябрь 2014-го был спикером штаба АТО. В этот период за сообщениями Селезнева с тревогой следили не только в Украине, но и во всем мире! В этом году Владислав уволился с должности заместителя начальника управления по связям с общественностью Министерства обороны. Сейчас может об армии говорить открыто.
"Насправді немає ані належного грошового забезпечення, ані належного соціального утримання, ані відповідного соціального захисту. Відбувається певна стагнація, через недбалу і недолугу кадрову політику звільняються військовослужбовці", - говорит Владислав Селезнев, полковник в отставке.
Владислав снимает однокомнатную квартиру в одной из высоток на окраине Киева. Его жилье осталось в оккупированном Крыму. Как в столице живет бывший сотрудник министерства обороны? Владислав любезно приглашает в гости:
"За майже рік зроблено ремонт починаючі від стану від будівельників, тобто голі стіни й підлога… до ну шо маємо - все своїми руками"
За ремонт хозяева квартиры снизили стоимость аренды в два раза. Иначе на жилье уходила бы вся пенсия Владислава:
"Після звільнення з лав збройних сил України мені нарахували пенсію 6400 - це з урахуванням участі в антитерористичній операції з урахуванням 26 років вислуги. - Скільки ви отримуєте всього на руки? - Близько 8 тисяч гривень"
На эти деньги полковнику в отставке нужно оплачивать квартиру и покупать еду. Поэтому сейчас Владислав ищет работу. Получить собственные квадратные метры - уже и не надеется.
"Адже зрозуміло для того щоб стати на квартирний облік в місті Києві, треба пройти кілька кругів пекла для того, щоб зібрати всі документи, щоб вони були відповідним чином оформлені й пройти всі комісії", - говорит Владислав Селезнев, полковник в отставке.
И бойцы на передовой, и отставники согласны - наша армия, безусловно, окрепла. Но конечной цели - полного реформирования - мы так и не достигли. Ведь пока вместо стандартов НАТО - действуют советские уставы, а достойную зарплату заменяют карманные расходы.
по теме
Петр Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением
На заседании СНБО обсуждали финансирование Вооруженных сил Украины
Владимир Гройсман предложил увеличить оборонный бюджет
Владимир Гройсман на заседании СНБО предложил значительно увеличить оборонный бюджет на 2019 год
Израиль увеличит оборонный бюджет на $1 млрд
Зачем и за счет чего Иерусалим намерен увеличить расходы на военных?
В Кабмине готовят проект государственного бюджета - 2019
Политики в очередной раз зафиксировали, каких добавок хотят из бюджета нынешнего года - потребности очень большие, а вот финансовые возможности - как ни печально, весьма скромные
Владимир Гройсман отчитал руководство Николаевской области за состояние дорог в регионе
Владимир Гройсман специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать у Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог