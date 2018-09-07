Кстати, еще один показатель обесценивания отечественной валюты... предпочнения фальшивомонетчиков. Сейчас гривну подделывают реже - потому что невыгодно. Затраты не покрывают прибыли. А вот "липовых" долларов в Украине достаточно много. Тем более, валютные скачки - благодатный период для мошенников.

Какие купюры подделывают чаще всего? Что делают банки, чтобы технологически не отставать от фальшивомонетчиков? И где чаще всего вам могут сплавить подделку - Евгения Коваленко расскажет.

Доллар - все выше, а гривна - все ниже! Только за последнюю неделю американская валюта выросла - на 50 копеек. И уже уверенно укрепилась выше отметки в 28-м. И такими курсовыми качелями умело пользуются... мошенники. В Украине увеличилось количество долларовой "липы"!

"Підробляти гривні зараз все менш економічно доцільно. Набагато доцільніше підробляти іноземні валюти. Особливо, долар", - говорит Андрей Новак, экономист.

К тому же, теневой валютный оборот в стране - очень удобная среда для фальшивомонетчиков. И подсчитать, сколько поддельных долларов в Украине - невозможно.

Чаще всего подделывают 100-долларовые купюры. Фальшивомонетчики рассчитывают на невнимательность своих жертв либо на то, что они не знают, как на самом деле выглядит иностранная валюта. Но бывали случаи, когда подделки были настолько качественными, что они попадали даже в банкоматы. Поэтому есть риск, что в любой момент ваши сбережения могут превратиться в обычные фантики.

Жертвой такого превращения стала Юлия.

Она - предприниматель. К ней в магазин под конец рабочего дня пришли двое солидно одетых иностранцев. Попросили расплатиться за товар 100-долларовой купюрой. Мол, обменники уже закрыты.

"Якщо подивитися - виглядає геть як справжній долар. А нам ще такий вигідний курс запропонували - курс був десь 26.40, а вони нам запропонували, кажуть - ну давайте за 26 порахуємо. Ми думаємо - класно ще й виграємо", - рассказывает Юлия Остапенко, пострадавшая от фальшивомонетчиков.

Юлия даже не заподозрила обман. Взяла доллары и выдала сдачу в гривнах. То, что она купила липового "Франклина", - девушка поняла, лишь когда попыталась обменять сотку. Но обращаться в полицию уже было слишком поздно.

"Рік вона в мене лежала в зошиті. Вже видно - почав стиратись прінт, і колір змінився. Тут вона одного кольору, тут іншого. Ну я вже зрозуміла, що вони фальшиві, але тепер у мене є хороша наука. Ми лишили собі цю купюру як сувенір", - рассказывает Юлия Остапенко, пострадавшая от фальшивомонетчиков.

А еще Юлия купила спец-оборудование для проверки денег. Ведь чаще всего фальшивки - пытаются "втюхать" именно в небольших магазинчиках, фастфудах, супермаркетах и транспорте. Но бывали случаи, когда липа даже в кассы банков и банкоматы попадала!

"Зазвичай із доларів це 80% підроблять 100 доларів. Просто домальовують і домальовують дуже якісно. перероблюють десять доларів на 100 доларів - їх тоді навіть при первинному перегляді дуже важко відрізнити", - говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков.

Как раз на такую подделку попалась знакомая Нелли Верховской. Женщина приехала из деревни продать продукты на рынке. А дальше все по уже знакомому сценарию. Прилично одетый покупатель попросил расплатиться долларами по выгодному курсу.

"Она взяла в руки эти деньги, пощупала, что бумажка настоящая. Там же есть специальные грани, которые можно ощутить тактильно. Она его даже посмотрела на свет. На свет тоже просвечивалось все", - говорит Нелли Верховская, жительница Киева.

Женщина сперва обрадовалась сделке, но когда присмотрелась к купюре - радость быстро развеялась.

"Это не 100 долларов. Это 1 доллар. Настоящий один доллар, но к нему приклеили нолики", - говорит Нелли Верховская, жительница Киева.

В итоге женщина потеряла и свой товар, и больше двух с половиной тысяч гривен. И самое обидное - наказать мошенника невозможно.

"В середньому в Україні десь сто вироків на рік буває стосовно підробки купюр. Максимальний строк це 12 років. Але практика показує, що більше 4 не дають", - говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков.

Самые профессиональные фальшивки производят фактически в промышленном масштабе. На мощном оборудовании. И без специальных экспертиз распознать такую подделку невозможно.

Год назад, когда в Украине был всплеск долларовых подделок, "липовые" купюры даже в отделениях банков не всегда могли определить!

"Той, хто може собі дозволити купити високоякісну поліграфічну техніку, має можливість в будь-яких побутових умовах займатись підробкою грошей", - говорит Андрей Новак, экономист.

Этим летом в Одессе задержали фальшивомонетчиков. Они за деньги реальные - продавали деньги поддельные. На 40% ниже от их номинала. При задержании - они пытались "спихнуть" очередной транш "липы" - на девять тысяч евро. Подделывали умельцы и иностранную валюту, и отечественную.

"У нас збільшилась кількість підробки саме 500-ток ось такого зразка. Тому що велика купюра. По-друге - зараз спалах підробок, як зазвичай роблять, коли йде в обіг нова купюра", - говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков.

И если есть подозрение, что к вам в руки попала фальшивка - нужно сразу вызывать полицию. А если липу выдал, к примеру, банкомат - то обращаться в банк. Но бывают случаи, когда клиенты сами приносят фальшивку.

"Чаще всего происходит таким образом, что в пачке денег клиенту случайно попалась одна купюра. Когда этих купюр более трех - тогда у кассах у нас есть так называемые тревожные кнопки", - рассказывает Сергей Муравицкий, руководитель направления инкассации и пересчета.

В банке обновляют технику каждые три года. Говорят, этого достаточно, чтобы идти в ногу с технологиями фальшивомонетчиков.

"На первом этапе с помощью купюросчетных машин, так называемых "двухкарманных" машин идет первоначальная отбраковка. После этого отбракованная купюра проверяется дополнительно на так называемом спектрометре кассиром. В любом случае, определенного рода купюры подделывают. Мы, в среднем, на исследование сдаем не более 10 купюр в месяц", - говорит Сергей Муравицкий, руководитель направления инкассации и пересчета.

Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету и рельефу.

"На 500-тці це Григорій Скоророда, який відбиває повністю його образ. По-друге, це якщо тут подивитися є водяний знак гривні, тут є ще наскрізний елемент - це з одного боку не повністю 500, з іншого боку також 500. А коли ми подивимось на просвіт, то ми бачимо, що це 500. Ми зможемо побачити тільки під гострим кутом - тут є номінал купюри 500", - говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков.

Но чтобы не получить "липу" - важна не только бдительность, но и обычный здравый смысл. Ведь все-таки большинство людей становятся жертвами фальшивомонетчиков из-за собственной жадности. А солидный человек, который предлагает дешево купить валюту - превращается в продавца обычных фантиков.