Текстильная свалка Европы. Это то, во что превращается наша страна. Сейчас Украину - буквально заваливают секонд-хендом. С одной стороны - это показатель плачевной экономической ситуации. Ведь многим людям новая одежда попросту не по карману. С другой стороны - это прибыльный бизнес с упрощенной системой налогообложения и хорошая ширма для контрабанды!

Наша Феруза Бегматова решила проследить путь одной вещи - из благотворительного фонда в благополучной Европе до магазина секонда в Украине. Сколько людей кормится на вещах с иностранного плеча? И какая же конечная цена изначально бесплатной футболки.

"Вот футболка, она не в ужасном состоянии, но просто поношенная, и я уже ее не собираюсь надевать", - говорит Фредерик, житель Бельгии.

Ненужные вещи бельгиец Фредерик, как и множество европейцев, выбрасывает не в мусорник, а складывает в специальные баки - для текстиля.

"Если просто выбросить в урну, то оно сгорит, и это плохо. Может, кто-то еще оденет", - говорит Фредерик, житель Бельгии.

И природе - польза, и себе - плюс в карму. Ведь люди уверены, что они безвозмездно отдают вещи на благотворительность.

Но чьи-то бескорыстные порывы легко конвертируются в чьи-то деньги. И вероятность того, что, к примеру, эта серая футболка попадет в руки нуждающегося - минимальна!

В Европе из каждых 100 пунктов сбора вещей лишь несколько относятся к благотворительным организациям. Остальные - это бизнес-компании.

"Из контейнеров или пакетов, которые вешают людям на двери, вещи перекладывают в большие упаковки и привозят нам сюда на сортировку", - говорит Хилард Катлин, представительница бельгийской фирмы Nouratex.

А дальше - запускается промышленный секонд-конвейер. Одежду сортируют на 3 группы. Хорошие вещи, заношенные и тряпки. Ветошь продают предприятиям - центов по 30-50 за килограмм. Заношенное отправляют в Африку немногим дороже, а что получше - в восточную Европу от 1 до 3 евро за кило. С Украиной эта фирма работает уже около 8 лет.

"Это упаковано на Африки, для Украины мы так не сжимаем, мы складываем в пластиковые пакеты, чтобы не испортить качество", - говорит Хилард Катлин, представительница бельгийской фирмы Nouratex.

Все эти вещи потом доверху заполняют украинские склады. И на этом этапе бизнес-цепочки наша бесплатная футболка Фредерика - уже перестает быть бесплатной. Бельгийский килограмм одежды тут стоит около 5 евро.

На один из таких складов мы наведались якобы с целью открыть свой секонд. Снимаем на мобильный телефон. Сотрудник хвастается - мол, у них одеваются даже жены политиков:

"Жена мэра города приходит в магазин и тарится так, чтоб муж не знал, вся в "брилях" и кольцах, не брезгует секондом".

Ведь в мешках попадается брендовый товар.

"Две пары джинс "Ле-Вайс" отсюда, пойти на базар - 2-3 тыс. Не считаю нужным отдавать трешку за джинсы".

Новая импортная одежда в Украине стоит дорого, ведь цена привязана к валюте. И у подавляющего большинства украинцев на новые вещи денег нет.

"Ничего иного, как секонд, они позволить себе не могут. Даже отечественное производство одежды и обуви все равно разы дороже, чем могут себе позволить люди", - говорит Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Именно бедность и является главной причиной процветания секондов в стране. Объемы ввоза с каждым годом растут.

А Украина превращается в свалку европейского "бэушного" текстиля.

"Это уход от реальной стоимости импорта готовых изделий. Объемы секонда, которые завозятся, динамично развиваются в последние несколько лет после подписания соглашения ассоциации с ЕС", - говорит Татьяна Изовит, президент-глава ассоциации "Укрлегпром".

Только в прошлом году секонда "зашло" по 3 килограмма на каждого жителя Украины! Ведь это очень прибыльно. Уже знакомый нам сотрудник склада объясняет все на примере одного мешка:

"Вы достали курточку, кожаная - она не очень убитая, можете оценить в 600 грн - грубо говоря, 20 долларов. Тоже самое туфельки - 400-500 грн. туфли. Две вещи - 1000 грн".

А в мешке на 50 килограммов может быть не один десяток курток и туфель. И стоит баул - меньше 100 долларов:

"Вот две вещи и вы полмешка отбили"

На этом этапе уже розничной продажи в магазине - копеечная футболка бельгийца Фредерика - становится не такой уж и копеечной. И за нее легко можно выручить гривен 100. А если с правильным маркетингом потом перепродать в Интернете - то и того больше!

Как это - зарабатывать на секонде - мы решили проверить сами. Покупаем полмешка на одном из столичных складов "одежды из Европы". Остальное - по европейскому примеру - соберем у щедрых граждан:

"Здравствуете, мы из благотворительной организации, собираем ненужные вещи"

Мы даже убедительный лозунг придумали - "твій непотріб - багатство для іншого". "Богатство" в данном случае - в буквальном значении.

"Давайте я Вам на завтра соберу", - говорит житель Киева.

Со всем добытым - идем открывать свою точку:

"Куди повзем, чого тиняємось, йдемо на секонд - одягаємось"

Первыми соблазняются женщины:

"А что-то есть на застежке большого размера?"

"Мне ничего не надо, просто увидела платьице симпатичное".

"Ничего не надо" - превращается в первые 50 гривен в нашу кассу.

"Где-то было 50… но я не могу найти... все, я нашла".

Позже подтягиваются и мужчины:

"Это секонд какой-то? Сколько стоит? - 100 грн. Давайте! Есть пакетик какой-то? Сейчас мы вам найдем пакетик".

Они закупились сначала на 250. А потом и на 300 грн.

"Скільки грошей? - Футболка 50 , джинсы 250"

И в итоге, на вещах себестоимостью примерно 200 гривен - мы заработали в три раза больше! Именно поэтому заниматься таким бизнесом желающих все больше. Вот только обратная сторона сиюминутной выгоды - это нокаут отечественной легкой промышленности.

"Это уничтожение производственных рабочих мест, бюджетных поступлений! Этот объем, который могли бы задействовать украинские предприятия и было бы задействовано 45 тысяч рабочих мест", - говорит Татьяна Изовит, президент-глава ассоциации "Укрлегпром".

Но конкурировать с копеечной одеждой с европейского плеча украинские производители не могут. Вот наглядная арифметика: отечественный костюм стоит в 25 раз дороже, чем килограмм импортных костюмов из секонда.

"Производители легкой промышленности не могут конкурировать, уплачивая все налоги, считая каждую единицу товара, платя все налоги и конкурировать с теми, которые имеют возможность минимизировать уплату налогов", - говорит Татьяна Изовит, президент-глава ассоциации "Укрлегпром".

А желающих зарабатывать на бесплатных вещах, да и еще и по упрощенному налогообложению, - слишком много. К тому же, в плотном мешке для европейского секонда - очень легко прятать... контрабанду. И за копейки провозить через границу дорогие бренды - на вес. А пока для одних украинцев - секонды - это выгодный бизнес. Для миллионов других - единственная возможность купить одежду. И Украина сейчас - один из мировых лидеров среди импортеров ношеной одежды.

Кстати, все деньги, вырученные нами во время эксперимента, мы отдали нуждающимся - в настоящий благотворительный фонд.