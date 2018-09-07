Порошенко поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником [ Редактировать ]
Президент Украины поздравил сегодня военных разведчиков с профессиональным праздником.
Петр Порошенко отметил, что как верховный главнокомандующий - доволен результатами работы разведки и поблагодарил за службу.
"Ви всі знаєте, що декілька днів тому я, як президент, вніс до Парламенту проект змін до Конституції, які передбачають повномасштабне членство України в Європейському Союзі і в організації Північно-Атлантичного договору. Як завдання для президента, завдання для уряду, і завдання для парламенту. І можу сказати, що випереджаючими кроками в цьому напрямку рухаються як Міністерство оборони в цілому, Служба безпеки, інші силові підрозділи. І зокрема головне управління розвідки, яке налагодило відносини довіри з нашими партнерами", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.
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