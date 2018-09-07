Кто задерживает выплаты родственникам украинских политзаключенных? [ Редактировать ]
А вот, к сожалению, внимание украинских депутатов к теме заложников привлечь сложно. И даже несмотря на то, что это выгодно для них в контексте грядущих выборов. Ну, то есть в эфирах они всегда готовы высказываться на эту тему, но проголосовать за решение, необходимое для конкретной помощи семьям политзаключенных, - почему-то не в состоянии.
Накануне свое возмущение этим фактом выразила Ирина Геращенко.
Уже 8 месяцев депутаты не могут разблокировать выплаты родственникам политзаключенных. Причем, началось все еще зимой - с некорректно выписанной строки в бюджете, которая и стала причиной проблемы. А потом уже и законопроект, способный исправить эту проблему, "потерялся" между Верховной Радой и Минфином.
Геращенко называет все это искусственными препятствиями.
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