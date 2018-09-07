И опять Сирия! Стороны противостояния готовятся к финальному столкновению. Правительственные войска близки к тому, чтобы восстановить контроль над всей территорией страны. Осталась фактически только одна провинция, которую Башар Асад еще не контролирует. Но зато какая!

Там находятся тысячи опытных бойцов сопротивления, которых эвакуировали из других частей Сирии.

Чем грозит столкновение? И почему Дональд Трамп уже обещает возмездие? Разбирался Сергей Ауслендер.

К наступлению - все готово. Похоже, президент Асад решил поставить в многолетней войне жирную точку. На границе с провинцией Идлиб - последним оплотом сирийской оппозиции - сосредоточены крупные воинские соединения, танки и артиллерия. Российская авиация бомбит позиции повстанцев, расчищая путь сирийским военным. Удары наносят и по жилым кварталам.

ООН призывает не начинать наступление, иначе будет множество жертв среди мирного населения. Международное сообщество обращается к Москве и Анкаре с просьбой вмешаться. Президент США Трамп написал в "Твиттере":

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!"

А позже Трамп даже сделал предостережение с нотами угрозы.

"Не может быть резни. Если это будет бойня, мир будет очень, очень сердит, и Соединенные Штаты тоже будут очень злиться. Я очень внимательно слежу, что происходит там, в провинции, окруженной множеством людей с большим количеством оружия. И там множество невинных жителей. Там три миллиона, по крайней мере, невинных людей. И вы должны быть очень, очень осторожны, мир наблюдает, и Соединенные Штаты очень внимательно следят", - заявил Дональд Трамп, президент США.

Насколько внимательно, Сирия уже испытала в апреле. Когда в ответ на химическую атаку в городе Дума, американский флот при содействии ВВС Великобритании нанес удар по объектам армии Асада. Были разрушены несколько центров, имевших, по мнению западной коалиции, отношение к разработке и производству отравляющих веществ.

Но у России свои планы - она проводит крупнейшие за последние время военные маневры в Средиземном море. Десятки кораблей и самолетов, в том числе ракетоносцы дальнего действия. Заявленная цель - отработка противовоздушной и противодиверсионной защиты соединения. От каких диверсантов корабли будут защищать бомбардировщики дальнего действия - непонятно. Как, на первый взгляд, непонятен и выбор региона для таких маневров.

"Явная цель - попугать, показать российские намерения, чтобы никто даже не думал каким-то образом противодействовать в Идлибе российскому наступлению", - убежден Александр Гринберг, арабист.

А в самой провинции сейчас гуманитарная ситуация - кошмарная. Большие разрушения, вызванные обстрелами и бомбежками, множество раненых, не получающих помощь, дефицит медикаментов и продовольствия. Но главное: цель - закончить войну, многим экспертам представляется недостижимой.

"Следует понимать, что победа, а несомненно это будет победа Асада, не означает мир в Сирии и окончание военных действий. Будет какая-то партизанская война, потому что мало захватить какое-то место, нужно его еще и контролировать. А на контроль, постоянный и четкий контроль захваченной местности, у Асада просто нет сил", - говорит Александр Гринберг, арабист

Сирийская армия воюет по устаревшим тактическим выкладкам. Ураганный огонь по площадям, удары с воздуха обычными бомбами, потом зачистка. Так было в Алеппо, где до сих пор не удалось установить точное количество жертв среди гражданских. Город, в результате бомбардировок и штурма, был практически полностью разрушен.

Последнее наступление сирийской армии начнется со дня на день. Сомнений в том, что она, при помощи российских самолетов, разобьет повстанцев, нет ни у кого. Как нет сомнений и в том, что эта победа вовсе не будет окончанием войны.