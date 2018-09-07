Неприятные новости всю неделю приходят с Донбасса. На фронте - горячо каждый день. Только за минувшие сутки произошло почти три десятка обстрелов. О ситуации на Донбассе - знает наш военкор Геннадий Вивденко.

Основные события на линии фронта - это обстрелы со стороны оккупантов, которые учащаются день за днем. На этой неделе есть потери среди военных.

В районе Водяного в Приазовье от гранатометного огня погиб морской пехотинец Максим Авдиенко.

Семь бойцов на протяжении этой недели были ранены. Ну какое уж тут перемирие! Нашим бойцам приходилось открывать ответный огонь на подавление.

"Приходилось, приходилось. В основном, в ночное время суток. ОБСЕ нету, ни этим пользуются, наглеют", - говорит Иван, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Но вот тяжелую артиллерию боевики с начала недели не использовали. И это время условного перемирия - украинские войска максимально используют для укрепления своих позиций.

"Нужно использовать каждый момент тишины. Твоя жизнь зависит от того как ты окопаться оборудовал свою точку", - говорит Иван, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Ведемо спостереження за противником наскільки він активний. Вони окопуються і ми окопуємся, поки є час. Коли почнеться активна фаза - тоді вже не до того буде. Тоді тут вже "окопна війна". Так і виходить, що ні війни, ні миру", - говорит Ярослав, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Но на передовой говорят - на следующей неделе противник может усилить провокации. В Совместном центре контроля и координации заявили, что со стороны российских оккупантов идет развертывание до пятисот единиц бронетехники и артсистем. По данным из наших источников, они группируются на линии фронта вблизи оккупированных Луганска и Горловки. Эти разведданные сейчас изучает украинское командование.

"Противник наращивает силы, ведет инженерные работы ударными темпами. То есть, к чему-то готовится противник. Ну, мы тоже ждем, знаем... готовимся", - говорит Петр, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

И сегодня впервые с начала школьного перемирия штаб Операции объединенных сил зафиксировал обстрел украинских позиций из 152-миллиметровых орудий. Это произошло в районе поселка Крымское в Луганской области.