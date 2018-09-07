Побег из СИЗО в Киеве! Разыскивается подозреваемый в убийстве. Детали события пока не ясны. Исчезновение арестанта охранники Лукьяновского следственного изолятора заметили при проверке заключенных.

Сбежавшему всего 19 лет, зовут его - Виталий Пушкин.

Вообще побеги заключенных из Лукьяновского СИЗО в Киеве - большая редкость. Всех, кто владеет любой информацией о сбежавшем, правоохранители просят сообщить по номеру 102.

"Це особа, яка ще минулого року нанесла тілесні ушкодження. Замах на вбивство працівника слідчого ізолятора. Фактично там трубою проламало голову. Людина схильна до нападу, людина схильна до втечі. Жодного контролю не було. Вільне пересування по слідчому ізолятору - ось це основні причини, які дозволили зробити йому цю втечу. Вчора, десь після третьої години дня. Останній раз його бачили о третій годині. Інформація така, що він повернувся звідкись куди повинні були його вивозити, або на слідчі дії, або на суд. Він повернувся, ну і йому сказали "Йди до своєї камери". Ну от він і пішов. Його шукають досі", - сообщил Сергей Старенький, адвокат, глава пенитенциарной службы Украины (2014).