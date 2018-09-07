Рейтинг Дональда Трампа упал до рекордного уровня [ Редактировать ]
Надо сказать, что Дональду Трампу в ближайшие месяцы точно не нужны плохие новости. В ноябре - промежуточные выборы в Конгресс США. Но у республиканцев дела очень плохи - а именно эту партию представляет Трамп.
Демократы существенно опережают республиканцев в опросах. И во многом виноват в этом сам президент США. Рейтинг одобрения его действий - довольно низкий - около 40 процентов. Еще и с тенденцией на дальнейшее понижение. Аналитики говорят, что фигура Трампа становится "почти токсичной" для избирателей в национальном масштабе. А это означает, что с высокой вероятностью политические конкуренты из Демократической партии - уже очень скоро установят свой контроль над американским парламентом.
Ну а мы - будем внимательно следить за этой темой.
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