Надо сказать, что Дональду Трампу в ближайшие месяцы точно не нужны плохие новости. В ноябре - промежуточные выборы в Конгресс США. Но у республиканцев дела очень плохи - а именно эту партию представляет Трамп.

Демократы существенно опережают республиканцев в опросах. И во многом виноват в этом сам президент США. Рейтинг одобрения его действий - довольно низкий - около 40 процентов. Еще и с тенденцией на дальнейшее понижение. Аналитики говорят, что фигура Трампа становится "почти токсичной" для избирателей в национальном масштабе. А это означает, что с высокой вероятностью политические конкуренты из Демократической партии - уже очень скоро установят свой контроль над американским парламентом.

Ну а мы - будем внимательно следить за этой темой.