США и Россия обменялись взаимными угрозами по Сирии [ Редактировать ]
Сегодня в Тегеране состоялись переговоры, которые могут повлиять на судьбу Сирии.
Лидеры Турции, Ирана и России обсуждали ситуацию в той самой провинции Идлиб. И даже - как сообщают информагентства - договорились о согласовании действий в Сирии.
Эта встреча прошла явно в пику американцам. Россия настаивает на возврате Идлиба под контроль Башара Асада. Иран желает сохранить свое присутствие в Сирии, хотя выдавить оттуда иранские силы - одна из главных задач США.
Ну а турецкий лидер опасается новой волны беженцев из Сирии в том случае, если битва за Идлиб все же начнется в ближайшее время и пойдет по тому же жесткому сценарию, по которому войска Асада возвращали контроль над другими территориями.
Уже сегодня появилась информация о том, что США и Россия активно обмениваются, скажем так, предупреждениями по Сирии.
Якобы россияне уже дважды сообщали американцам о готовящихся ударах по тем районам Сирии, где действуют войска США. В свою очередь, американцы ответили - мол, любой неточный удар приведет к прямому столкновению с армией США. Американцы - "без колебаний применят силу для защиты себя, коалиции и партнеров".
Предупреждения сыпятся и из Европы. Французы уже обещают - если Башар Асад, как раньше, применит химическое оружие, то войска Франции будут готовы к удару вместе с американцами. Похожие заявления звучат и в Британии.
"Наши действия будут напрямую связаны с поведением нашего партнера - Соединенных Штатов Америки. У Франции есть возможность действовать самостоятельно, однако мы выражаем солидарность с нашим американским стратегическим союзником, и это важно для Франции, поскольку видение ситуации в Сирии одинаковое для обеих сторон, и эту проблему мы хотим преодолеть вместе", - заявляет Франсуа Лекуантр, начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции.
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