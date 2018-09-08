Долгое время подтвердить аккаунт в Instagram, тем самым обезопасив его от подделывания, было довольно трудно. Сервис сам должен был обратить на вас внимание и поставить рядом с вашим именем голубую галочку. Теперь компания существенно упростила этот процесс, пишет издание "Лайфхакер".

Недавно Instagram был анонсирован ряд нововведений, связанных с безопасностью учетных записей. Теперь можно проверить, менялось ли имя крупного аккаунта, когда он был создан и есть ли в нём реклама. Но главное - то, что теперь каждый может подать заявку на подтверждение.

Это дает целый ряд преимуществ. Например, появляется возможность встраивать в истории рекламу. К тому же комментарии подтвержденных пользователей отображаются выше остальных.

Если у вас 100 подписчиков, то вы вряд ли сможете получить голубую галочку. Но если вы, например, начинающий предприниматель, то у вас есть все шансы. Правда, для этого придется предоставить документ, подтверждающий личность.

Чтобы подтвердить аккаунт, нужно зайти в настройки приложения и нажать "Запросить подтверждение". Функция пока доступна не каждому, но в ближайшие недели доберется до всех.

В целом же требования к аккаунту следующие:

Подлинность. Аккаунт должен представлять реального человека, зарегистрированное предприятие или организацию.

Уникальность. Можно подтвердить только один аккаунт на человека или бизнес, за исключением аккаунтов на разных языках. Учетные записи с мемами и другим подобным контентом не пройдут проверку.

Полноценность. Аккаунт должен быть публичным и иметь описание, фотографию профиля и хотя бы одну публикацию. В описании не должно быть ссылок на другие социальные сети.

Известность. Аккаунт должен представлять известного человека, бренд или организацию. Instagram рассматривает учётные записи, которые упоминаются в нескольких новостных источниках, но оплачиваемые публикации не учитываются.

Ранее мы писали о том, что в Instagram теперь можно делать покупки.