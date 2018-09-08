"Укрпочта" вводит новою систему работы отделений и почтальонов [ Редактировать ]
В селах увольняют почтальонов и закрывают почтовые отделения. Вместо этого создают передвижные – на автомобилях. Такой пилотный проект тестируют в Черниговской области, в следующем году хотят распространить еще на несколько областей, а дальше – на всю страну. Делают это, поскольку содержать полноценные отделения в небольших населенных пунктах стало невыгодно, передает издание "Сегодня".
Передвижные отделения предоставляют те же услуги, что и обычные: принимают коммунальные платежи, развозят пенсию, прессу, письма и посылки. В каждом селе мобильные бригады бывают раз в неделю, в некоторых – дважды.
В "Укрпочте" говорят: теперь доезжают до сел, где вообще не было пунктов обслуживания. Мол, товар, за которым раньше люди ездили, сейчас могут покупать просто из машины, с доставкой во двор.
Но большинство населения недовольно, говорят, что обслуживание ухудшилось. Люди боятся, что зимой останутся без выплат. Жалуются и на несвоевременную доставку прессы.
Представители периодических изданий рассказывают, что без прессы жители будут в информационном вакууме.
"В селах нет доступа к интернету, зачастую не всегда ловит мобильная связь. Будет замещение какой-то другой информацией. В приграничных селах прекрасно ловят белорусские, российские каналы", – говорит Сергей Охрименко, директор департамента по управлению тиражом ЧАО "Сегодня Мультимедиа".
Местные власти о недовольстве жителей знают, и требует от "Укрпочты" до середины сентября прекратить увольнения почтальонов, пока не улучшится качество услуг. И не закрывать отделения в крупных селах. Сейчас передвижные пункты работают только там, где меньше двух тысяч жителей.
Напомним, что Rozetka займет здание Главпочтамта в Киеве.
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