8 сентября - 251-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 114 дней.

Международный день грамотности

Международный день грамотности - один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации "Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности", состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции.

Главная цель Дня - активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В этот день в разных странах силами активистов и сотрудников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и различных медицинских организаций проводятся акции и консультации о необходимости, важности и способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов, отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

День украинского кино

Национальный профессиональный праздник работников кинематографии - День украинского кино - установлен Указом Президента Украины № 52/96 от 12 января 1996 года и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Первая украинская киносъемка состоялась в сентябре 1896 года в Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько хроникальных сюжетов. А уже в декабре Федецкий устроил первый украинский киносеанс в Харьковском оперном театре.

Именины 8 сентября

Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.

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