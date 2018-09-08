8 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
8 сентября - 251-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 114 дней.
Международный день грамотности
Международный день грамотности - один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации "Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности", состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции.
Главная цель Дня - активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
В этот день в разных странах силами активистов и сотрудников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и различных медицинских организаций проводятся акции и консультации о необходимости, важности и способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Международный день солидарности журналистов
Международный день солидарности журналистов, отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.
День украинского кино
Национальный профессиональный праздник работников кинематографии - День украинского кино - установлен Указом Президента Украины № 52/96 от 12 января 1996 года и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.
Первая украинская киносъемка состоялась в сентябре 1896 года в Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько хроникальных сюжетов. А уже в декабре Федецкий устроил первый украинский киносеанс в Харьковском оперном театре.
Именины 8 сентября
Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
7 сентября: какой сегодня праздник
7 сентября - 250-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 115 дней.
4 сентября: какой сегодня праздник
4 сентября - 247-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 118 дней.
3 сентября: какой сегодня праздник
3 сентября - 246-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 119 дней.
2 сентября: какой сегодня праздник
245-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 120 дней.
Праздники в сентябре: что ждет украинцев
Вот и близится первый месяц осени - сентябрь