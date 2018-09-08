За минувшие сутки сепаратисты 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"На луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Пивденное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Водяное.

"При ведении боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", - уточнили в ООС.

С начала текущих суток, 8 сентября, противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Крымского, Лебединского и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее боевики "накрыли" 13 населенных пунктов.