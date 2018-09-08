В "Борисполе" застряли сотни пассажиров (фото) [ Редактировать ]
В терминале "Д" международного аэропорта Борисполь авиарейс до турецкого Бодрума задерживают уже сутки. Вылета ожидают 170 пассажиров.
"Горячее питание не предоставляют, в отели не расселяют. Люди не понимают, к кому обращаться, куда идти. Стоят под открытым небом", - рассказывает очевидец.
Все туристы - клиенты туроператора JoinUp.
Это не первый такой случай, неделю назад пассажиры столкнулись с похожей ситуацией.
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