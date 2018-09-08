На Запорожской АЭС остановлен первый энергоблок [ Редактировать ]
Запорожская АЭС в ночь на субботу, 8 сентября, отключила первый блок от энергосистемы страны на капитальный плановый ремонт продолжительностью 70 суток, сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом.
В ходе ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей. Комплекс мероприятий также будет касаться продления сроков эксплуатации оборудования.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.
Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС, находятся в пределах нормы.
по теме
На Хмельницкой АЭС неожиданно отключился энергоблок
В воскресенье, 2 сентября, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен
В Черном море дрейфует плот с экипажем судна
В акватории Черного моря запросил помощь малый буксир "Шквал"
Выходные в Киеве: куда пойти 8-9 сентября (афиша)
Выходные - это отличный повод не засиживаться дома
В "Борисполе" застряли сотни пассажиров (фото)
В терминале "Д" международного аэропорта Борисполь авиарейс до турецкого Бодрума задерживают уже сутки
Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"
Ужиться с мужчиной бывает очень трудно