Запорожская АЭС в ночь на субботу, 8 сентября, отключила первый блок от энергосистемы страны на капитальный плановый ремонт продолжительностью 70 суток, сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом.

В ходе ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей. Комплекс мероприятий также будет касаться продления сроков эксплуатации оборудования.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 890 МВт.

Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Запорожской АЭС, находятся в пределах нормы.

Ранее топ-менеджер Запорожской АЭС совершил самоубийство.