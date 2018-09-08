Советский химик, один из создателей семейства отравляющих веществ класса "Новичок", Вил Мирзаянов заявил, что у него диагностировали рак простаты последней стадии. Об этом ученый сообщил на своей странице в Facebook.

"Начали лечить гормонной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до 5 процентного уровня, с чем, как мне объяснил доктор Гольдфарб, люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами и затем их ввели внутривенно на целых пол года. Таблетки уже не глотаю. Однако, лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть", - объяснил ситуацию Мирзаянов.

"Он начертил правительственную позицию. Новички не разрабатывали, не производили и вообще сам термин "Новичок" придуман перебежчиками из России. Понял, это обо мне. Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы. Прошу прощения. Настроение переменное, точно соответствующее гормонной терапии. Так и сказано в описании. Однако, не собираюсь сдаваться без боя", - написал Мирзаянов.

Ранее мы писали о том, что лабораторию в Швейцарии, где анализировали "Новичок", атаковали российские хакеры.