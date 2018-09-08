Новолуние 9 сентября: приметы и суеверия этого дня [ Редактировать ]
Новолуние считается одним из самых важных дней любого месяца. Астрологи, и эзотерики сходятся во мнении, что сентябрьское новолуние сыграет огромную роль в жизни практически каждого человека.
Поэтому специалисты рекомендуют заранее узнать дату новолуния в сентябре 2018 года, чтобы успеть подготовиться к столь ответственному дню. Согласно лунному календарю на текущий месяц, новолуние состоится 9 сентября.
С новолунием существует масса примет и суеверий, связанных с этой фазой Луны. Основное суеверие связано с деньгами. Еще наши предки связывали обновление ночного светила с денежным ростом и изобилием, проводили в этот период различные денежные обряды.
Вы также можете воспользоваться моментом и провести несложные, но действенные ритуалы на деньги в новолуние 9 сентября 2018 года.
Приметы на новолуние 9 сентября
Считается, что новая Луна - это лучшее время, чтобы начать любое новое дело. Начатое в этот момент, оно обязательно должно увенчаться успехом.
Плохой приметой считаются любые недопонимания и ссоры в период новолуния. Согласно суеверию, даже небольшой спор, произошедший в это время, может перерасти в серьезный конфликт.
Еще одна давняя примета гласит, что люди, имеющие проблемы со здоровьем не должны смотреть на новую Луну. Иначе это чревато тем, что они могут всерьез и надолго заболеть.
Также согласно древнему суеверию, не стоит показывать пальцем в ночное светило в новолуние 9 сентября 2018 года, дабы не привлечь к себе беды.
Согласно другой примете, не стоит в новолуние 9 сентября совершать крупных покупок. Считается, что велика вероятность того, что трата денег в период новой Луны окажется пустой. Лучше посвятить это время тому, чтобы преумножить свое состояние.
Также наши предки, глядя в ночное небо в момент новолуния, судили о погоде на ближайшее время. Так, звезда рядом с молодым месяцем обещает ветер.
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