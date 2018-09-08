Сильный шторм едва не разрушил Керченский мост [ Редактировать ]
В Крыму шквальный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. Об этом сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.
"На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что примерно в 8.30 буксир подцепил плавкран и оттащил его от мостовых сооружений на безопасное расстояние.
В заявлении инфоцентра подчеркивается, что в данный момент автомобили движутся по Крымскому мосту в штатном режиме.
Ранее мы писали о том, что Крым накрыли мощные ураганы.
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