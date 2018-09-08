Политическая партия "Разумная сила" раскритиковала президентский законопроект № 9037, предусматривающий закрепление в Конституции внешнеполитического курса Украины на вступление в военный блок НАТО, а также, дополнения о том, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса".

С точки зрения политсилы, Украина должна развивать собственные вооруженные силы и придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса. Вопрос же смены вектора обязательно необходимо выносить на Всеукраинский референдум. Об этом заявил заместитель Председателя политической партии "Разумная сила" Александр Савченко во время прямого эфира на телеканале NEWSONE.

"Мы считаем, что в Украине нужно развивать нейтралитет. Пусть этот нейтралитет будет вооруженный - это прописано в позиции партии "Разумная сила". Мы этого четко придерживаемся. Нужно прислушиваться к мнению граждан Украины и это является основным. На сегодняшний момент этого мнения никто не спросил. Во-вторых, как можно прописывать это в Конституции, если само НАТО нас не ждет?", - подчеркнул политик.

По словам Савченко, данный законопроект - яркий пример популизма, который подчеркивает, что все старые политики должны уйти. Граждане Украины до конца не высказались в том, какой курс должна выбрать страна: курс ли это на НАТО или внеблоковый курс. Этот вопрос необходимо поднимать на Всеукраинском референдуме, считает политик.

"Правильно ли прописывать это в Конституции? А если блок НАТО, к счастью или к несчастью, распадется или возникнет второй блок... Но мы записываем четкий посыл в Конституцию Украины, которая должна быть незыблемая", - подчеркнул он.

Кроме того, Савченко добавил, что "властям выгодна война на Донбассе и они не собираются ее прекращать". Именно поэтому вся нынешняя власть должна уйти. Добиться мира в Украине можно только прямыми "народными" переговорами, и партия "Разумная сила" готова работать в этом направлении.

"На сегодняшний день партия "Разумная сила" является крупной всеукраинской партией, у нас более 500 ячеек, у нас есть более 8 тисяч членов партии, более 10 тисяч сторонников. Как только избиратели увидят, что мы подходим с чистыми руками, с чистой совестью, с идеями, которые им близки, количество поддержки партии начнет колоссально расти", - добавил он.

Напомним, конфликт на Востоке Украины продолжается с апреля 2014 года и ни один формат переговоров международного сообщества не смог остановить кровопролитие, которое продолжается до сих пор. В Украине по данным Минсоцполитики на учете состоят более 1 500 000 переселенцев по состоянию на 2018 год. Большая часть переселенцев именно из Донбасса - Луганской и Донецкой областей. С начала антитеррористической операции на Донбассе погибло 2 тыс. 382 украинских военнослужащих по данным Генерального штаба ВСУ.

По данным ЮНИСЕФ миллион украинских детей нуждается в неотложной гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе. В организации отмечают, что около 200 000 из них до сих пор проживают в радиусе 15 километров от линии разграничения в зоне АТО.