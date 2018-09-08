В Соломенском районе Киева прорвало водопровод, сильный поток воды на время осложнил движение на проезжей части - образовалось "озеро". Авария произошла на углу улицы Гарматной и проспекта Победы, о ней стало известно в 5:10 утра, говорится на сайте "Киевводоканал".

"Поступила заявка об утечке воды в районе проспекта Победы, 56. Аварийная бригада "Киевводоканала" ликвидировала утечку, запланированы ремонтные работы", - отмечается в сообщении.

Позже стало известно, что прорыв случился на водопроводной магистрали Д-500.

"Из-за вынужденных противоаварийных мероприятия сейчас от водоснабжения временно отключен шестиэтажный жилой дом по адресу проспект Победы, 60", - добавили в водоканале.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева образовалось "озеро".