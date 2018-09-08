Отравление Скрипалей: появилась новая информация о подозреваемых [ Редактировать ]
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
Двое россиян с сентября 2016 года по март 2018 года около 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву. Также сообщается, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года подозреваемые заказали девять отдельных рейсов в и из Женевы.
В общей сложности мужчины провели в городе несколько недель.
Источники в британском правительстве заявляют, что установление личностей, с которыми граждане России встречались в Швейцарии, стало "ключом к текущему расследованию".
Отмечается, что для полетов россияне воспользовались поддельными паспортами, которые больше не использовались после покушения на Скрипалей.
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