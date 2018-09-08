Високопосадовця затримали на хабарі у два мільйони гривень

На хабарі у два мільйони гривень затримали голову Громадської ради при управлінні Державної фіскальної служби. Ці гроші вона мала передати працівникам Київського обласного управління ДФС, щоб ті не втручалися у діяльність комерційної структури