Президент Украины Петр Порошенко настаивает - в 127 территориальных громадах выборы должны пройти как можно скорее. Об этом он заявил в интервью одного из региональных телеканалов. И местные власти, по мнению главы государства, должны приложить максимум усилий, чтобы голосование было честным и прозрачным.

Но сейчас - свое слово должен сказать парламент. И в срочном порядке рассмотреть вопрос о членах ЦИК.

"Верховна Рада має розглянути президентське подання, яке вже більше року знаходиться в парламенті, обрати новий склад Центральної виборчої комісії. Це важливо не тільки для створення ОТГ, але і для забезпечення вільних прозорих чесних виборів президента і парламенту", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.