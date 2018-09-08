Выборы в ОТГ: Порошенко призвал избрать новый состав ЦИК [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко настаивает - в 127 территориальных громадах выборы должны пройти как можно скорее. Об этом он заявил в интервью одного из региональных телеканалов. И местные власти, по мнению главы государства, должны приложить максимум усилий, чтобы голосование было честным и прозрачным.
Но сейчас - свое слово должен сказать парламент. И в срочном порядке рассмотреть вопрос о членах ЦИК.
"Верховна Рада має розглянути президентське подання, яке вже більше року знаходиться в парламенті, обрати новий склад Центральної виборчої комісії. Це важливо не тільки для створення ОТГ, але і для забезпечення вільних прозорих чесних виборів президента і парламенту", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
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