Порошенко и Гройсман поздравили жителей Винницы с Днем города [ Редактировать ]
Сегодня же Петр Порошенко вместе с премьером Владимиром Гройсманом побывали в Виннице, где отмечают День города. По случаю торжеств, на центральной улице провели праздничный концерт и даже рыцарские соревнования.
По мнению Гройсмана, одна из главных причин успешного развития города - взаимоуважение местной власти и жителей.
"Насправді, Вінниця неперевершена. Але це все відбулося тільки завдячуючи кожному з вас. Той хто для себе визначив, що ми маємо право жити в кращому місті. Але ваша вимогливість до влади, ваша вимогливість до себе дає прекрасний результат. Фундаментально, початком нашого успіху було те, що влада почала поважати своїх громадян", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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